Los mercados emergentes deben construir sobre su éxito reciente

Antes se decía que cuando las economías avanzadas estornudaban, los mercados emergentes se resfriaban. Eso ya no es así. Tras recientes shocks globales, como el repunte inflacionario posterior a la pandemia y una nueva ola de aranceles, los mercados emergentes han resistido bien. La inflación siguió desacelerándose, las monedas en general conservaron su valor y los costos de emisión de deuda se mantuvieron en niveles manejables. No hubo señales del tipo de turbulencia financiera que acompañó a shocks económicos pasados.

De hecho, los mercados emergentes ampliaron su rol como un motor clave del crecimiento global, con una participación en la economía mundial que se duplicó con creces desde 2000. Solo los diez mercados emergentes del G20 representan hoy más de la mitad del crecimiento global.

Si bien condiciones externas favorables han contribuido a la notable resiliencia de los mercados emergentes, también lo hicieron las políticas y las instituciones que la sustentan. Los bancos centrales se han vuelto más independientes, con objetivos de inflación más claros y menor dependencia de intervenciones cambiarias para absorber shocks. Y cada vez más mercados emergentes utilizan reglas fiscales para imponer disciplina presupuestaria.

En Brasil, por ejemplo, las reformas monetarias dieron resultados en la lucha contra la inflación. Guiado por un esquema de metas de inflación establecido en 1999, Brasil fue uno de los primeros países en subir las tasas de interés cuando los precios se dispararon durante la pandemia. Desde entonces, afinó su marco y ahora se espera que alcance su objetivo del 3% el próximo año.

De manera similar, Nigeria implementó duras reformas para mejorar su esquema de precios de la energía y eliminar gradualmente el financiamiento del banco central a los déficits presupuestarios. Y Egipto avanza con planes para ampliar su base tributaria, incluso mediante la ampliación del IVA, el cierre de vacíos legales y la digitalización de la administración fiscal.

Pero, aunque los mercados emergentes han dado grandes pasos para mejorar sus marcos de política y fortalecer su credibilidad, este no es momento para la complacencia. Su sólido desempeño reciente también refleja circunstancias favorables, como tasas de interés más bajas, condiciones financieras acomodaticias y precios robustos de las materias primas.

Además, la resiliencia de los mercados emergentes aún no se tradujo en un crecimiento más rápido. Casi seis años después del brote de COVID-19, el PBI de los mercados emergentes y las economías en desarrollo sigue una senda de crecimiento más lenta que antes de la pandemia, una tendencia que ha retrasado el objetivo de cerrar la brecha de ingresos con las economías avanzadas. Al mismo tiempo, cambios profundos en la geopolítica, el comercio, la tecnología y la demografía podrían hacer aún más difícil que los mercados emergentes alcancen a las economías avanzadas.

En un mundo que probablemente seguirá siendo turbulento durante algún tiempo, los mercados emergentes deben avanzar con reformas focalizadas. Cada país debe encontrar un equilibrio entre políticas que impulsen el crecimiento y el mantenimiento de la resiliencia económica (mediante reservas y otros instrumentos que brinden resguardo en las recesiones).

Crear las condiciones para un nuevo auge de crecimiento con creación de empleo requiere fortalecer el clima de negocios para movilizar a los inversores locales y atraer capital extranjero. Instituciones y gobernanza más sólidas darán lugar a mercados financieros más profundos, en los que las empresas más dinámicas y prometedoras puedan crecer. Los responsables de política también deben posicionar a sus economías para aprovechar las potenciales ganancias de productividad de la inteligencia artificial. Arabia Saudita, India y otros miembros del Consejo de Cooperación del Golfo, por ejemplo, han anunciado impresionantes inversiones en infraestructura que sentarán las bases para la adopción de la IA durante décadas. Cuando sea posible, otros mercados emergentes deberían seguir su ejemplo.

Algunos mercados de frontera también cuentan con la ventaja de una población en edad de trabajar joven y de rápido crecimiento, ávida de oportunidades. Este activo demográfico puede generar un enorme dividendo, pero solo si los países realizan inversiones sustanciales en educación y capacitación para preparar a su fuerza laboral para los desafíos que vienen.

Aunque las tensiones en viejas alianzas han introducido mayor incertidumbre, el cambiante panorama geopolítico y comercial también presenta oportunidades para nuevas formas de integración y cooperación. Los mercados emergentes ya están desempeñando un papel protagónico en este cambio. Desde el Sudeste Asiático hasta África y América Latina, los agrupamientos regionales están forjando nuevos vínculos comerciales y profundizando los lazos económicos y financieros entre sus miembros.

A medida que aumentó el peso económico de los mercados emergentes, también lo hizo su influencia en los debates globales. Cada vez más, estas economías se reúnen para debatir cómo pueden aprovechar su creciente escala y consolidar la resiliencia que tanto les costó construir.

Su creciente protagonismo está muy presente en la Conferencia de AlUla para Economías de Mercados Emergentes de esta semana, que se celebra en AlUla, Arabia Saudita. Organizado conjuntamente por Arabia Saudita y el Fondo Monetario Internacional, este evento anual reúne a responsables de política, líderes empresariales y pensadores económicos para trazar un rumbo para estas economías. Los líderes de los mercados emergentes delinearán planes para prosperar en un mundo de asociaciones cambiantes, enfatizando la apertura y la colaboración continuas. Su objetivo común es enfrentar la volatilidad global con políticas económicas sólidas que fortalezcan la resiliencia y ayuden a sus pueblos a ser más prósperos y seguros.

*Kristalina Georgieva es directora gerente del Fondo Monetario Internacional. Mohammed Al-Jadaan es ministro de Finanzas de Arabia Saudita.