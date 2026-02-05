El Riesgo País de Argentina cerró este jueves 5 de febrero de 2026 en 516 puntos básicos, lo que representa un incremento del 2,8% respecto a la jornada anterior. Este repunte se produce en un contexto de marcada debilidad para los títulos públicos y las acciones argentinas (ADR) que operan en Nueva York, las cuales sufrieron retrocesos de hasta el 11%.

La volatilidad externa, impulsada por el nerviosismo en el sector tecnológico estadounidense, y la llegada de una misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) al país para iniciar la segunda revisión del acuerdo vigente, condicionaron el humor de los inversores.

A cuánto cotizó el riesgo país hoy en Argentina

De acuerdo con los datos de Rava Bursátil, el índice Riesgo País cerró la rueda en 516 puntos, tras haber iniciado la jornada en 502 unidades. Durante la sesión, el indicador alcanzó un máximo de 520 puntos, consolidándose por encima de la barrera psicológica de los 500 puntos.

Cotización riesgo país jueves 5 de febrero

Este movimiento técnico refleja la caída en el precio de los bonos soberanos en dólares, que operaron con signo negativo en sus principales legislaciones.

La evolución del Riesgo País en la última semana

En los últimos siete días, el indicador del JP Morgan mostró una tendencia ascendente tras haber tocado mínimos recientes. Según los registros históricos de Rava Bursátil, el 30 de enero el índice se ubicaba en 496 puntos, habiendo perforado el piso de las 500 unidades días atrás. Sin embargo, desde el inicio de febrero, la presión sobre la deuda argentina ha ido en aumento, acumulando un alza significativa que lo devolvió a niveles de finales de enero.

La inestabilidad de la presente semana estuvo vinculada principalmente al "nerviosismo en el mercado de Estados Unidos ante la posibilidad de que la inteligencia artificial erosione el negocio de las empresas de software tradicionales", según reportó la correduría Rava Bursátil. Este clima global arrastró a los activos emergentes, afectando especialmente a los bonos Globales y Bonares de Argentina.

Finalmente, el mercado local también asimiló el pago de USD 832 millones al FMI realizado esta semana, lo que impactó en el nivel de reservas internacionales. A pesar de que el Banco Central mantuvo su racha compradora en el mercado de cambios, el incremento del Riesgo País refleja una mayor percepción de incertidumbre sobre la capacidad de refinanciamiento en los mercados voluntarios de crédito a mediano plazo.

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País es un índice económico elaborado por el banco de inversión JP Morgan (formalmente conocido como EMBI, Emerging Markets Bond Index) que mide la diferencia de tasa de interés que pagan los bonos emitidos por países emergentes frente a los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, considerados "libres de riesgo". Esta brecha se expresa en puntos básicos (100 puntos equivalen a 1%).

Cuanto mayor es el nivel del Riesgo País, más costoso resulta para una nación o sus empresas obtener financiamiento en los mercados internacionales. Un índice elevado indica que los inversores perciben una mayor probabilidad de que el país emisor no pueda cumplir con sus obligaciones de deuda o que deba enfrentar reestructuraciones ante dificultades macroeconómicas.

En la práctica, el índice es un termómetro de la confianza de los mercados en la política económica de un país. Como señala la literatura financiera, "el riesgo país activó la alarma", ya que un ascenso sostenido limita las posibilidades de inversión productiva y encarece el costo del capital necesario para el crecimiento económico de la Argentina.