El Riesgo País de Argentina finalizó la jornada del miércoles 4 de febrero de 2026 en 502 puntos básicos, según los datos registrados por Rava Bursátil. El índice, elaborado por el banco JP Morgan, reflejó la cautela de los inversores ante un clima externo desfavorable y la caída de los activos locales.

A pesar de haber perforado el piso de los 500 puntos a finales de enero, la volatilidad de los últimos días ha devuelto al indicador a niveles superiores a dicha barrera, coincidiendo con retrocesos en el índice S&P Merval y en los ADRs que cotizan en Nueva York.

A cuánto cotizó el riesgo país hoy en Argentina

De acuerdo con el cierre oficial de la rueda de este miércoles 4 de febrero, el Riesgo País se ubicó en 502 unidades. Según el registro histórico de Rava Bursátil, el indicador inició el día en 503 puntos, alcanzó un máximo diario de 506 y un mínimo de 499, para finalmente estabilizarse en el valor de cierre mencionado.

Cotización riesgo país miércoles 4 de febrero

Esta cifra representa una leve compresión respecto al cierre del martes 3 de febrero, cuando se situó en 503 puntos, pero confirma la permanencia del índice por encima del nivel psicológico de los 500 puntos básicos por segunda sesión consecutiva.

La evolución del Riesgo País en la última semana

Durante los últimos siete días, el indicador ha mostrado una dinámica oscilante tras haber alcanzado mínimos que no se veían en casi ocho años. El pasado miércoles 28 de enero, el índice operaba en los 484 puntos, consolidando un proceso de descenso que lo llevó incluso a tocar un piso de 474 unidades durante esa semana. Sin embargo, este optimismo inicial se vio interrumpido por factores externos y locales.

A partir del lunes 2 de febrero, cuando el índice cerró en 495 puntos, comenzó una presión alcista que se agudizó el martes 3 de febrero. En dicha jornada, el Riesgo País saltó a los 503 puntos, rompiendo nuevamente la barrera de las 500 unidades. Este incremento fue la contrapartida de la baja promedio de 0,4% que muestran los bonos argentinos y una respuesta a la aversión al riesgo global.

Finalmente, la evolución semanal cierra con el dato de hoy en 502 puntos, lo que representa un incremento neto respecto a los valores observados a finales de enero. Los analistas coinciden en que, si bien el indicador se mantiene en niveles históricamente bajos comparado con años anteriores, la "calma financiera del verano se interrumpió" debido a la caída de las tecnológicas en los mercados del norte y ruidos políticos internos.

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País es un indicador financiero que mide la probabilidad de que un Estado no cumpla con sus obligaciones contractuales en el pago de su deuda externa. Técnicamente, es definido como la sobretasa que se paga en relación con los intereses de los Bonos del Tesoro de Estados Unidos, país considerado el más solvente del mundo . Cuanto más alto es el índice, mayor es la percepción de peligro de incumplimiento o default por parte de los mercados internacionales.

Este índice es elaborado por el banco de inversión JP Morgan bajo la denominación EMBI (Emerging Markets Bond Index). Su cálculo se basa en la diferencia de rendimiento (spread) entre los bonos soberanos del país emergente y los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años. Por ejemplo, si el bono estadounidense rinde 3% y el argentino 8%, el Riesgo País sería de 500 puntos básicos (5%). Es un indicador que mide el 'costo extra' que pagan los Estados soberanos para tomar deuda.

Para la economía real, el nivel del Riesgo País es determinante, ya que funciona como referencia para las tasas de interés que deberán pagar tanto el Estado como las empresas privadas al buscar financiamiento en el exterior. Un nivel bajo, como el actual cercano a los 500 puntos, sugiere una mayor confianza de los inversores en la capacidad de pago y la estabilidad macroeconómica de la nación, facilitando la llegada de inversiones productivas.