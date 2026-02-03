El Riesgo País de la Argentina registró este martes 3 de febrero de 2026 una suba que lo posicionó nuevamente por encima del umbral de los 500 puntos básicos. Tras haber operado con relativa estabilidad en las sesiones previas, el índice elaborado por el banco JP Morgan finalizó la jornada en 503 unidades, lo que representa un ascenso de 8 puntos respecto al cierre del lunes.

Este incremento coincide con un clima de aversión al riesgo en los mercados internacionales y un desplome significativo en las acciones de empresas argentinas (ADRs) que cotizan en Nueva York, las cuales llegaron a registrar pérdidas de hasta el 33% en casos puntuales.

A cuánto cotizó el riesgo país hoy en Argentina

De acuerdo con los datos registrados por Rava Bursátil, el Riesgo País inició la rueda del martes 3 de febrero en 495 puntos, manteniendo el valor de apertura del día anterior. Sin embargo, a lo largo de la jornada, el indicador mostró una tendencia alcista que lo llevó a tocar un máximo de 506 unidades, para finalmente estabilizarse en un precio de cierre de 503 puntos.

Riesgo país martes 3 de febrero

Esta cifra marca el regreso del indicador a niveles que no se veían desde finales de enero, rompiendo la racha de calma que había caracterizado el inicio del mes.

La evolución del Riesgo País en la última semana

En los últimos siete días, el indicador de JP Morgan ha mostrado una volatilidad marcada por la resistencia a perforar definitivamente el piso de las 500 unidades. Según el historial de cotizaciones de Rava Bursátil, el lunes 2 de febrero el índice había cerrado en 495 puntos, tras un fin de semana sin variaciones. Durante la semana anterior, el Riesgo País había logrado situarse en un rango de entre 484 y 496 puntos, alcanzando su valor más bajo del período el miércoles 28 de enero.

El intercambio comercial le dejó a la Argentina US$ 3.509 millones en 2025

Este repunte actual interrumpe una secuencia de mejora en los precios de los bonos soberanos. La dinámica de la última semana refleja una sensibilidad creciente de los inversores ante factores internos, como los cambios en la cúpula del INDEC, y factores externos relacionados con la política de tasas de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos.

A pesar de la suba registrada este martes, la comparación intermensual todavía arroja un saldo favorable para el crédito argentino. Sin embargo, analistas del mercado local, advierten que el "martes rojo" en Wall Street, donde empresas como Bioceres y Globant lideraron las pérdidas, ha condicionado la capacidad de compresión del spread soberano en el corto plazo.

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País es un indicador financiero que mide el diferencial de tasa de interés que pagan los bonos del Tesoro de un país (en este caso, Argentina) frente a los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, considerados el activo libre de riesgo por excelencia. Este índice es elaborado por el banco de inversión JP Morgan bajo la denominación de Emerging Markets Bond Index (EMBI). Como se explica en informes técnicos, su valor se expresa en puntos básicos; por ejemplo, 500 puntos básicos equivalen a un recargo del 5% anual sobre la tasa estadounidense.

En términos prácticos, el indicador representa la percepción del mercado sobre la capacidad y voluntad de un Estado para cumplir con sus compromisos de deuda externa. El Riesgo País es el costo extra que tienen que pagar el Estado nacional, las provincias o las empresas argentinas si salen a colocar deuda, respecto de lo que rinden los bonos de la plaza más segura para los inversores, que es Estados Unidos.

Un aumento en este índice no solo encarece el financiamiento para el sector público, sino que también afecta directamente al sector privado, ya que las empresas locales suelen ser evaluadas bajo el techo del riesgo soberano. Factores como la estabilidad política, el equilibrio fiscal y el nivel de reservas internacionales son las variables clave que los analistas de JP Morgan monitorean para ajustar diariamente la cotización de este diferencial crediticio.