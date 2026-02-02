El Riesgo País de la Argentina concluyó la primera rueda de febrero con una cotización de 495 puntos básicos, según los datos proporcionados por Rava Bursátil. Esta cifra representa un descenso de una unidad frente a los 496 puntos registrados al cierre de la semana anterior.

A pesar de la caída generalizada en los activos financieros locales, influenciada por un sesgo negativo en Wall Street y la toma de ganancias tras los récords alcanzados en enero, el indicador de JP Morgan se mantuvo estable en la zona de mínimos de los últimos años. La dinámica actual refleja una persistente confianza de los inversores en la capacidad de pago soberana, manteniendo al indicador en niveles similares a los observados a mediados de 2018.

A cuánto cotizó el riesgo país hoy en Argentina

De acuerdo con el panel de Rava Bursátil, el Riesgo País inició la jornada de este lunes 2 de febrero de 2026 en 496 puntos, alcanzando un máximo intradiario de 496 y un mínimo de 491 unidades. Finalmente, el indicador cerró en 495 puntos básicos, lo que implica una variación diaria marginal.

Cotización riesgo país lunes 2 de febrero

Este comportamiento se dio en un contexto donde el índice S&P Merval experimentó un retroceso del 2,9%, situándose en los 3.106.672 puntos, afectado por el desempeño de los mercados externos y factores de incertidumbre regulatoria local reportados por medios financieros.

La evolución del Riesgo País en la última semana

Durante los últimos siete días, el indicador ha mostrado una notable estabilidad por debajo de la barrera de los 500 puntos, consolidando una tendencia de "compresión de spreads". Según el histórico de cotizaciones de Rava Bursátil, el lunes 26 de enero el índice se ubicaba en 513 puntos, iniciando un camino descendente que lo llevó a perforar los 500 puntos el miércoles 28 de enero, cuando cerró en 484 unidades.

El jueves 29 de enero, el índice registró un cierre de 492 puntos, tras haber tocado un mínimo de 476 durante la rueda. Hacia el cierre de la semana pasada, el viernes 30 de enero, la cotización se estabilizó en 496 puntos, valor que mantuvo durante el fin de semana sin cambios nominales hasta la reapertura del mercado este lunes.

Esta trayectoria descendente de mediano plazo se explica por la mejora en las paridades de los bonos soberanos en dólares, los cuales han recuperado valor ante la percepción de una mayor solidez fiscal. Esta dinámica ha permitido que el riesgo país regrese a niveles que no se veían desde hace casi ocho años, impulsado por el ingreso de divisas y el superávit reportado en las cuentas públicas.

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País es un indicador financiero elaborado por el banco de inversión JP Morgan que mide el diferencial de tasa de interés que pagan los bonos de una nación emergente frente a los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, considerados "libres de riesgo". El índice refleja "la percepción de los inversores sobre la capacidad de un país para cumplir con sus obligaciones financieras.

El cálculo se realiza en puntos básicos, donde 100 puntos equivalen a un 1% de tasa de interés adicional. Si el rendimiento de un bono argentino es, por ejemplo, del 9% y el de un bono estadounidense de igual vencimiento es del 4%, el Riesgo País será de 500 puntos básicos. Este "spread" es el costo extra que debe afrontar un Estado para financiarse en los mercados internacionales de capitales en comparación con la potencia norteamericana.

Desde octubre de 2025, la metodología de actualización para Argentina sufrió una modificación técnica. Debido a la salida del país del índice EMBI+ (el más estricto y de actualización en tiempo real), el valor actual se deriva del índice EMBIGD (Emerging Markets Bond Index Global Diversified), el cual publica sus variaciones una vez al día al cierre de la jornada.