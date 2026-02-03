El senador Pablo Cervi se afilió a LLA, fortaleciendo el bloque oficialista a pocos días del debate por la reforma laboral

El senador Pablo Cervi anunció su afiliación a La Libertad Avanza (LLA) en un acto del que participaron la senadora Nadia Márquez y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. Gracias a esta incorporación, el oficialismo ahora tiene 20 senadores en el Congreso, fortaleciendo su posición cuando faltan pocos días para el debate sobre la ley laboral impulsada por Javier Milei.

El legislador fue diputado nacional por Juntos por el Cambio del 2021 al 2025 y candidato a gobernador de Neuquén en 2023. En las elecciones del año pasado, donde obtuvo su actual banca, acompañó a Márquez en el segundo lugar de la lista de senadores de LLA.

“Esta tarde el senador nacional Pablo Cervi oficializó su afiliación partidaria a La Libertad Avanza, un paso decisivo en la consolidación del espacio a fin de garantizar una representación sólida en la provincia”, escribió Márquez en su cuenta de X, y compartió una foto donde se la ve junto a su compañero y la hermana del presidente.

Patricia Bullrich, principal referente libertaria en el Senado, anunció que, junto a otros bloques dialoguistas, pidió una sesión especial para el próximo miércoles 11 de febrero con el objetivo de discutir la reforma laboral, y adelantó que hay un acuerdo en el 95% de los puntos con los espacios políticos que apoyan este proyecto.

Tras la reunión con los jefes de bloque Eduardo Vischi (radicalismo); Luis Juez (Frente Cívico); Carlos Arce (Frente Renovador de la Concordia) y Edith Terenzi (Despierta Chubut), la legisladora remarcó, este martes 3 de enero, “creemos que tenemos los votos”.

Del encuentro, que se hizo el despacho del bloque radical, también participaron los legisladores Beatriz Ávila (Independencia); Martín Goerling Lara (PRO); Carlos “Camau” Espínola (Provincias Unidas) y Julieta Corroza (La Neuquinidad)

Bullrich afirmó: “Va a ser una ley histórica y va a favorecer muchísimo al país. Hoy hemos estado revisando artículo por artículo y nos llevamos un compromiso consolidado de todos los bloques. Tenemos los números necesarios y un compromiso de acá al viernes para hacer la redacción final y cerrar el lunes un dictamen definitivo”.

Además, explicó que las modificaciones al proyecto se conocerán “recién en el recinto”, aclarando que no anticiparán los cambios porque “pensamos que es mejor trabajar así, y que, de alguna manera, la ley se discuta como se tenga que discutir y no se vaya discutiendo por partes o no se vaya interpretando parte por parte”

La legisladora no quiso decir si se votará por capítulos o por artículos en la votación en general, pero expresó que “será una votación ordenada” y que “hay que hacer tener claras esas modificaciones. Como ya vamos a llegar con un acuerdo clarito, no va a haber modificaciones extras en el recinto, así que es nada más que un problema de orden”.

El oficialismo confía en que, además de sus 20 votos propios, contará con el respaldo de 7 aliados del radicalismo; 3 del PRO; 2 del Frente Cívico de Misiones; 1 de Independencia; 1 de La Neuquinidad; 1 de Despierta Chubut, 1 del Frente Cívico; y 1 de Provincias Unidas, lo que permitiría obtener 37 votos. También podría obtener el respaldo de 3 legisladores (2 de Santa Cruz y 1 de Salta) que faltaron a la reunión de este martes, lo que le daría 40 votos a favor.

