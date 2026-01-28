La interna de La Libertad Avanza explotó en la Derecha Fest con insultos de "Las Fuerzas del Cielo" a Sebastián Pareja

La interna de La Libertad Avanza volvió a manifestarse este martes de manera pública durante la realización de "La Derecha Fest" en Mar del Plata, donde se produjeron abucheos e insultos contra Sebastián Pareja, presidente del partido libertario en la provincia de Buenos Aires y dirigente estrechamente alineado con Karina Milei.

El hecho se desarrolló en el marco del festival libertario, cuando sectores de la militancia apuntaron contra el principal operador político bonaerense del oficialismo y actual diputado nacional. Aunque en el lugar se atribuyó el episodio a integrantes de “Las Fuerzas del Cielo”, la “tropa digital” asociada a Santiago Caputo y conducida por el streamer Daniel Parisini —conocido en redes como “Gordo Dan”— negó cualquier tipo de participación. Desde ese sector afirmaron a Clarín que no tuvieron vinculación con los agravios.

El episodio se desencadenó cuando la diputada de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, introdujo a Pareja desde el escenario y ponderó su trayectoria dentro del armado político. "Es una persona que, en el momento en que no sabíamos en quién confiar, pudimos confiar", destacó ante el auditorio.

A medida que Pareja avanzaba hacia el estrado, comenzaron a escucharse silbidos desde distintos sectores del público, lo que alteró el clima del encuentro y dejó expuestas las tensiones internas. Al tomar la palabra, el dirigente inició su mensaje con una referencia directa al liderazgo del oficialismo: "Quiero agradecer especialmente a Karina Milei, que es el corazón de todos nosotros, es esa fuerza de voluntad que todo lo puede. Es la que nos guía a todos nosotros a seguir luchando todos los días".

Tras caracterizar a Javier Milei como "la persona que vino a revolucionar nuestras vidas", Pareja dirigió un mensaje a quienes manifestaban su disconformidad desde el público: "No se confundan, muchachos. No se confundan, muchachos. No se confundan. El enemigo no está adentro; el enemigo lo tenemos afuera. El enemigo es aquel que estuvo durante 20 años rompiendo la familia, rompiendo a nuestros jóvenes. Ese kirchnerismo que intentó callar a todos nosotros".

El mensaje de Sebastián Pareja en redes sociales tras la Derecha Fest

Una vez finalizada la Derecha Fest, el legislador nacional utilizó su cuenta en la red social X para referirse a su participación en el evento y al respaldo al presidente. “Acabo de presentar al mejor presidente de la historia @JMilei en la Derecha Fest. Vamos a dinamitar completamente el sistema político que domina la Provincia de Buenos Aires que durante años solo benefició a la casta y perjudicó a los bonaerenses”, escribió.

El tuit de Sebastián Pareja tras presentar a Javier Milei en La Derecha Fest

En el mismo hilo, añadió: “vamos a construir una provincia de cero, que deje de darle la espalda a la gente. Terminar con el último reducto K es la batalla más importante que tenemos hoy en nuestro país”.

Desde el entorno político de Pareja intentaron restarle relevancia a los incidentes ocurridos durante el festival y señalaron a Clarín que "el clima fue muy bueno". Además, minimizaron los insultos y silbidos, atribuyéndolos a “un grupo minoritario” de la militancia libertaria.

"Para nosotros estos días en Mar del Plata fueron muy buenos. El Presidente vivió un momento histórico con la caravana y recibió cariño en cada lugar al que fue. Sebastián estuvo con él en cada momento. En el cierre en la Derecha Fest, el Presidente dejó un mensaje claro sobre cuál es el rumbo que debemos seguir y todos estamos trabajando para eso", indicaron desde su equipo.

Los insultos y las críticas de “Las Fuerzas del Cielo” a Sebastián Pareja

Más allá del intento por relativizar el impacto del episodio, uno de los momentos de mayor tensión se produjo cuando Pareja volvió a apuntar contra el kirchnerismo desde el escenario: "Ese kirchnerismo que logró que todos nosotros dejemos de pensar en el concepto de lo que era la libertad, ese es el kirchnerismo que estamos derrotando. Lo derrotamos en 2023, en 2025 y lo vamos a derrotar en 2027. No tengan ninguna duda".

En ese momento, un sector de la militancia libertaria comenzó a entonar el cántico “traductor, traductor”, en alusión a Esteban Glavinich, propietario de la cuenta en X “Traductor Te Ama”, uno de los principales referentes de la “tropa digital” que respalda a Javier Milei. Además, fueron más lejos y cantaron "Pareja, compadre, la concha de tu madre".

“Traductor Te Ama” no demoró en responder a la publicación del diputado nacional con un tono de ironía, pero sin disimular el enfrentamiento: “Seba, no pude ir a La Derecha Fest porque estos días tengo bastante trabajo. Pero me pasaron unos videos de tu discurso. Me gustaron. Algún día vas a entender, que la gente no te quiere. Y que nadie controla a nadie, no somos kukas. Todo es una reacción a vos mismo, incivilizado”.

Tuit de Traductor Te Ama contra Sebastián Pareja: "La gente no te quiere"

Entre las reacciones posteriores, Glavinich replicó un mensaje publicado por la cuenta de X “Espartano Libertario”, que cuestionó duramente a Pareja: "El enemigo también sos vos, Pareja. No nos confundimos. Lo tenemos bien claro. PD: Es infumable escucharte. Hablas como villero/barrabrava/sindicalista/patotero. Por eso no te quiere nadie".

Tuit de Espartano Libertario contra Sebastián Pareja: "Hablás como villero"

En otra publicación propia, “Traductor” sostuvo: "Le pusieron el sonido al máximo a Pareja para tapar el canto genuino de la gente que decía 'Pareja compadre la concha se tu madre'. Se dan cuenta que Adam Smith no se equivocó? El orden espontáneo".

Tuit de Traductor Te Ama contra Sebastián Pareja: "Pusieron el sonido al máximo para tapar el canto genuino de la gente"

Minutos más tarde, la cuenta “Medusa” amplificó las críticas y agregó: "Gran ejemplo de que no importa si fuiste elegido referente a dedo, la gente decide si te toma como tal. Si no te toman como tal, el que se tiene que ir sos vos, no la gente".

Tuit de Medusa contra Sebastián Pareja: "El que se tiene que ir sos vos"

A ese intercambio se sumó el usuario identificado como “Dr. Mariano Parisini”, quien celebró la manifestación de descontento durante el acto: “Me alegro que la militancia genuina se haya expresado frente al intento de querer imponer kirchneristas por la fuerza, siempre Traductor nunca Pareja”.

Mariano Parisini calificó a Sebastián Pareja como "kirchnerista"

Pese a los antecedentes de fricciones entre Sebastián Pareja y dirigentes vinculados a “Las Fuerzas del Cielo”, desde ese espacio señalaron que el vínculo atraviesa una etapa de recomposición. En ese sentido, rechazaron cualquier participación en los insultos registrados durante la Derecha Fest y atribuyeron lo ocurrido a “simples militantes” libertarios disconformes con la conducción política de Pareja en la provincia de Buenos Aires.

