El presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y flamante diputado nacional Sebastián Pareja admitió resquebrajamientos en la alianza entre el oficialismo y el PRO a partir de la aprobación de la Ley de Financiamiento de la provincia de Buenos Aires, el jueves 4. "Tuvimos diferencias, es una crisis", dijo en una entrevista, pero a la vez suavizó la situación: "No es una ruptura".

El motivo de esta fractura es la postura que 19 legisladores bonaerenses del PRO tomaron al apoyar la ley impulsada por el gobernador Axel Kicillof, que le autoriza a endeudarse por 3.685 millones de dólares para pagar deudas pendientes, financiar obras públicas y cubrir gastos corrientes. "Estuvieron flojos moralmente", sentenció Pareja, ante la consulta de si creía que habían cambiado sus votos por cargos. Y, en diálogo con La Nación, lamentó: "No funcionó en la práctica el objetivo de ponerle un freno a Kicillof".

Milei y Kicillof, unidos por el pragmatismo

El proyecto, que incluye 250 millones de dólares en Letras del Tesoro, 150 millones para proyectos energéticos, 250 millones para infraestructura vial y la creación de un Fondo de Emergencia para municipios con el 8% del monto total, se aprobó tras 14 horas de intenso debate. Once diputados y ocho senadores del PRO apoyaron la medida, en abierta disidencia con la posición del Gobierno nacional, a pesar de que el partido sostuvo una alianza electoral con La Libertad Avanza en territorio bonaerense en los comicios de septiembre y octubre.

Legisladores de LLA denuncian que diputados del PRO habrían cambiado votos por cargos

La senadora bonaerense Florencia Arietto, de La Libertad Avanza, denunció públicamente el jueves que el PRO habría avalado la Ley de Financiamiento de Axel Kicillof a cambio de cargos en el directorio del Banco Provincia. "Les pagaron a Cristian Ritondo y a Néstor Grindetti con los cargos en el Banco Provincia: ellos pusieron a Matías Ranzani y Adrián Urelli", aseguró, También vinculó al diputado PRO Matías Ranzini con un puesto directivo como parte del arreglo.

El diputado de LLA Guillermo Castello coincidió: "Claramente hay un sector del PRO que arregló y cobró", en alusión a las negociaciones de última hora que incluyeron la ampliación del directorio del Banco Provincia de ocho a 14 miembros. Su compañera de bloque Oriana Colugnatti sostuvo en sus redes sociales que la aprobación se logró "a cambio de cargos y privilegios para los 'opositores' que lo acompañaron".

Qué dicen las últimas encuestas sobre la relación entre LLA y el PRO

Sebastián Pareja evitó pronunciarse en forma directa sobre estas denuncias. "No tengo toda la información porque la votación no fue a mano alzada, fue por una máquina, no tengo el detalle nominal. Algo hubo y es condenable. No puedo precisar quién y cuánto 'pagaron' ni a quién con certeza, porque nosotros no fuimos parte de la negociación. Entonces, si “pagaron” con cargos para mí es radio pasillo", aseguró.

Sin embargo, en la misma entrevista calificó a la votación como "un desastre", y comparó: "Es tirar un bidón de nafta a una casa ya incendiada, que es la provincia de Buenos Aires, con complicidades que no puedo precisar". Finalmente sentenció: "La rosca le ganó a la política".

La alianza electoral entre LLA y el PRO, en suspenso tras la votación

Pareja se había reunido con el ministro del Interior, Diego Santilli, referente de la alianza entre LLA y el PRO en territorio bonaerense, dos días antes de la votación. "Santilli me anticipó que iban a apoyar el rollover de la deuda", dijo Pareja a La Nación, y reforzó: "No acordamos una estrategia conjunta. La estrategia del PRO fue del PRO. No fue armada por Santilli y Pareja."

Buscando explicaciones a esta votación, Pareja apuntó a los intendentes: "Nosotros tenemos dos intendentes: el de Capitán Sarmiento y el de Tres de Febrero. PRO tiene 13 o 14. La Ley de Financiamiento incluyó un Fondo de Fortalecimiento de Inversión Municipal, ellos tenían que ver eso". Y en relación a la alianza electoral entre ambos partidos, aseguró: "Cumplió su propósito en septiembre y en octubre."

Ante la consulta de si cree que puede mantenerse la alianza entre LLA y el PRO en Buenos Aires, Pareja fue muy duro: "El gobernador puso toda la carne en el asador para tener una provincia endeudada dos años y tener así su carrera presidencial. Nuestros socios tendrán que dar sus explicaciones sobre por qué lo votaron".

