La fuerza política Libertad Avanza (LLA) reclamó al gobernador bonaerense Axel Kicillof que se pronuncie públicamente sobre los incidentes ocurridos este viernes en José C. Paz durante la jura de concejales. Algunos militantes libertarios denunciaron haber sido atacados por presuntos funcionarios municipales del peronismo, en hechos que incluyeron insultos, empujones, golpes y sillazos, tanto dentro del recinto del Concejo Deliberante como en las calles aledañas.

Según un comunicado difundido en sus redes sociales, describió el episodio como un "ataque cobarde organizado desde el oficialismo local y provincial" y exigió definiciones claras del gobernador ante lo que consideran una estrategia del kirchnerismo para frenar su crecimiento electoral. El partido detalló además las graves heridas de sus militantes durante los violentos incidentes: un hombre de 39 años sufrió fractura de mandíbula y costilla, menores de 16 y 17 años recibieron golpes, mujeres de 17 y 39 años fueron agredidas, y un gendarme resultó con fractura de nariz.

La ausencia de respuesta de Kicillof hasta ahora intensifica las acusaciones de complicidad o indiferencia por parte de LLA​

En esta misma línea, los libertarios también cuestionaron la falta de medidas de seguridad tanto del municipio como de la provincia, advirtiendo que "la violencia no nos va a amedrentar" y reclamando que la Justicia actúe de inmediato contra los responsables políticos y materiales de los ataques. A la par, aseguran que los incidentes no fueron aislados, sino una acción organizada para intimidar a la oposición y demostrar poder sobre los espacios institucionales.

Sumado a eso, los dirigentes apuntaron directamente a Kicillof, señalando que "el gobernador debe pronunciarse con claridad sobre lo ocurrido" y advirtiendo que su silencio equivaldría a avalar la violencia ejercida por la gestión de Mario Ishii y su patota municipal. Además, remarcaron que el mandatario bonaerense tiene la responsabilidad de ponerse del lado de los ciudadanos que buscan vivir en libertad y democracia, rompiendo con privilegios y aprietes históricos.

Al cierre, reafirma que los ataques no frenarán la actividad política de la fuerza: "La violencia no nos va a amedrentar. Deja en evidencia que el kirchnerismo perdió el control y el relato. En la Provincia de Buenos Aires, la era de las mafias y los privilegios kirchneristas se terminó". También, insistió en que espera una intervención judicial rápida y contundente, así como un pronunciamiento público del gobernador para garantizar que este tipo de hechos no se repitan.

Qué ocurrió durante los incidentes en José C. Paz que atacaron a militantes libertarios

La jura de los nuevos concejales en José C. Paz derivó en una violenta confrontación entre militantes peronistas vinculados al intendente Mario Ishii y seguidores de La Libertad Avanza. Allí, los disturbios incluyeron insultos, empujones, golpes y sillazos, tanto dentro del recinto del Concejo Deliberante como en las calles aledañas.

A juicio de la concejala libertaria María Amoroso, los incidentes comenzaron cuando militantes de su partido entonaron cánticos como "Viva la libertad carajo", lo que provocó reacciones hostiles del oficialismo local y escaló rápidamente a agresiones físicas. Denunció ella misma que sus militantes fueron atacados en superioridad numérica: “A uno le fracturaron la mandíbula, a otra la arrinconaron entre hombres y la molieron a palos, hombres de 50 años en patota le pegaron a un militante nuestro de 16 años, otro quedó bañando en sangre porque lo atacaban ocho contra uno”.

De hecho, el partido detalló que los heridos incluyeron a mujeres y menores de edad, quienes debieron recibir atención médica inmediata. Amoroso responsabilizó directamente al intendente Ishii por la falta de seguridad en el evento y señaló que la violencia fue organizada para intimidar a la oposición: “fue un ataque cobarde para frenar nuestro crecimiento y amedrentar a los ciudadanos que buscan cambios en José C. Paz”.

Los incidentes no se limitaron al interior del Concejo Deliberante: en el exterior continuaron los enfrentamientos verbales y físicos, mientras Amoroso intentaba mediar para evitar nuevos choques antes de dirigirse a la fiscalía para radicar la denuncia formal. Aseguró en sus redes sociales: “Estoy saliendo de la fiscalía para ir a la clínica a ver a mis militantes. Si pensaron que me iba a tirar para atrás es porque no me conocen. La Libertad Avanza, les guste o no”.

