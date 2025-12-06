En José C. Paz, la jura de concejales terminó con militantes libertarios atacados a golpes

Este viernes 5 de diciembre ocurrió un violento enfrentamiento entre militantes peronistas y de La Libertad Avanza en el Concejo Deliberante de José C. Paz. Todo arrancó tras la jura de la concejala libertaria María Amoroso, cuando a su festejo, según la agencia Noticias Argentinas, le siguieron primero gritos con representantes del PJ, y luego de los gritos el choque creció en violencia, pasando a los empujones y peleas dentro del recinto, que luego siguieron en la calle.

Amoroso denunció que varias personas de su partido terminaron heridas, incluyendo un joven que sufrió fractura de mandíbula y un menor que, de acuerdo a su versión de los hechos, también fue agredido. La concejala realizó una denuncia penal en la fiscalía antes de acompañar a los heridos a una clínica.

La denuncia de María Amoroso

En sus redes sociales, la legisladora escribió: “En José C. Paz en mi asunción LOS FUNCIONARIOS DE NUESTRA OPOSICIÓN les pegaron a nuestros militantes de LLA. A uno le fracturaron la mandíbula, a otra la arrinconaron entre hombres y la molieron a palos, hombres de 50 años en patota le pegaron a un militante nuestro de 16 años, otro bañando en sangre porque los agarraban de a 8 contra 1. Estoy saliendo de la fiscalía para ir a la clínica a ver a mis militantes. Si pensaron que me iba a tirar para atrás es porque no me conocen. LA LIBERTAD AVANZA les guste o no”.

María Amoroso contando lo que le ocurrió a su joven militante

Luego agregó: “Actualizo: tengo un militante con fisura de costilla, otro con la nariz rota, además de los que ya informé. Seguimos en la clínica”. A continuación, compartió un video de lo ocurrido, y junto a él escribió: “Acá se ve como Benja (Militante nuestro de LLA que vino a acompañarme en la asunción) es golpeado por estos inmundos, eso son INMUNDOS, VIOLENTOS. Y se escucha que nuestra gente les dice que paren de golpearlo que es un nene menor de edad. LA CASTA TIENE MIEDO”.

Amoroso luego remarcó que “NO fueron militantes del PJ. Eran FUNCIONARIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO. Todos identificados y denunciados con videos”. Pocos minutos después confirmó que “acusé a los FUNCIONARIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO. Todos registrados con videos”.

María Amoroso denunciando que funcionarios del municipio agredieron a sus seguidores

En sus redes sociales, la municipalidad de José C. Paz no hizo ninguna mención a estos hechos y se limitó a compartir un video que acompañó con la frase: "Te mostramos la jura de los nuevos concejales, electos para el periodo 2025-2029. En dicha jura estuvo presente el intendente y vicepresidente de Ciudades del Aprendizaje por Latinoamérica UNESCO Dr. Mario Ishii". .

Wiñaski y la agresión que sufrió Amoroso

En su programa de A24, tras ver las imágenes, el periodista remarcó: ¿Cuántos intendentes repudiaron lo que pasó hoy en José C. Paz? Hay 135 en la provincia de Buenos Aires. Hoy cag... a trompadas a la oposición, a los medios”.

El periodista agregó solo “hay 4 o 5 periodistas que se animan a ser críticos del municipio, pero de modo individual. De los intendentes, ¿nadie dice nada? Por eso pasan estas cosas”.

