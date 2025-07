El reconocido historiador y teólogo Alberto Julio Fernández, ex director del Museo Histórico “José Altube” de José C. Paz, fue hallado sin vida este domingo en su casa de esa localidad del noroeste del Gran Buenos Aires. Tras conocerse los resultados de los primeros estudios, la principal hipótesis apunta a que habría sido estrangulado durante una entradera, mientras que trascendió que no pudo localizarse su teléfono celular.

El cuerpo de Fernández, que tenía 75 años, fue encontrado en su vivienda, ubicada en la manzana 9 del barrio Alfonsina Storni, y fueron los vecinos quienes dieron aviso a la Policía. De acuerdo al parte, al que accedió PERFIL, tenía una bufanda que rodeaba su cuello y las autoridades locales indicaron que podría tratarse de un crimen durante un robo en su domicilio.

Además, los exámenes preliminares mostraron que la causa de la muerte del docente fue por "asfixia por estrangulamiento", aunque se espera que se conozcan los detalles de la autopsia para precisar la hora exacta y la mecánica de su deceso. Según pudo reconsturir este medio, los efectivos encontraron al hombre tirado en el suelo y al lado de su cama, en posición decúbito ventral (acostado boca abajo).

Por otro lado, la víctima estaba vestida, pero con los pantalones y ropa interior bajos. Los otros datos que llamaron la atención de los investigadores son que los accesos a la casa estaban abiertos, no tenían signos de haber sido forzados, y que solo había desorden en el cuarto en el que fue hallado el cuerpo.

El historiador Alberto Julio Fernández tenía 75 años.

Por otro lado, personal de la Sub DDI de José C. Paz reportaron que la vivienda parecía no haber sufrido un robo, ya que conservaba los electrodomésticos y el mobiliario intactos, pero notaron que no había rastros del celular del historiador. Por el momento, se siguen realizando procedimientos para determinar si el posible autor del hecho se llevó algún otro objeto que aún no fue detectado.

El caso causó conmoción en la opinión pública paceña, por lo que la Municipalidad se hizo eco de lo sucedido y se manifestó acerca de la muerte de Fernández a través de su página web y sus redes sociales oficiales. Asimismo, el intendente local, Mario Ishii, envió sus “respetuosas condolencias” a sus familiares y seres queridos.

El caso quedó en manos del fiscal Martín Viscovich, a cargo de la UFI 22 Descentralizada de Malvinas Argentinas, que ordenó que se revisen las cámaras de seguridad de la zona con el fin de avanzar con el esclarecimiento de lo ocurrido. Aunque no se descartan otras teorías, la causa está caratulada actualmente como "Homicidio".

Muerte del historiador en José C. Paz: el mensaje de Mario Ishii

Tras conocerse la noticia de la muerte del exdirector del museo “José Altube”, Ishii publicó un mensaje en sus redes. "Profundo dolor por el fallecimiento de Alberto Julio Fernández, un gran historiador de José C. Paz", comenzó diciendo el jefe comunal.

"Su compromiso con nuestra historia dejaron una huella profunda. Mi acompañamiento a su familia y seres queridos", añadió Ishii, que por otro lado aseguró que Fernández tenía "gran vocación de servicio y compromiso con el desarrollo de nuestra comunidad, durante varios años", y remarcó su paso al frente del museo histórico.

En tanto, el comunicado emitido por la Municipalidad señaló: "Alberto, hombre de fe, era historiador con una verdadera pasión por José C. Paz. Su camino en la historia local comenzó en 1997, casi por casualidad, cuando fue invitado a revisar un libro con Mario Segura Salas. Esa conexión lo llevó a escribir su primer artículo y, desde entonces, el intendente municipal, lo incentivó a investigar más sobre la historia de su querida ciudad".

"Dedicó incontables horas a desenterrar el pasado y la historia de esta localidad, transformando sus hallazgos en libros, artículos, conferencias y charlas en escuelas y clubes. Su gran deseo era que, lo que construyó cada vecino, fuera conocido por todos", añadieron sin hacer referencia a las circunstancias del hecho.

Fernández también fue dos veces vicepresidente de la Federación de Entidades de Estudios Históricos de la Provincia, fundador de la Universidad Nacional de José C. Paz y trabajó como sacerdote, teólogo y docente.

