Intendentes del kirchnerismo exigen frenar el desdoblamiento y tensan la cuerda con Kicillof

En medio de una interna que no cede, más de 40 intendentes peronistas se reunieron este viernes en José C. Paz, convocados por el jefe comunal Mario Ishii, con el objetivo de presionar para dar marcha atrás con el desdoblamiento electoral en la provincia de Buenos Aires. La jugada, impulsada por Axel Kicillof, sigue generando fuertes tensiones dentro del PJ bonaerense, especialmente entre el gobernador y los jefes territoriales alineados con Cristina Kirchner.

El encuentro se realizó en la previa del congreso partidario que tendrá lugar este sábado en Merlo y funcionó como un gesto político. Intendentes del conurbano y del interior, en su mayoría afines a CFK, asistieron al llamado de Ishii, que busca posicionarse como interlocutor de todos los sectores. También dijeron presente referentes del Frente Renovador de Sergio Massa y del Movimiento Derecho al Futuro que lidera el propio Kicillof.

La incomodidad con el desdoblamiento fue explícita: “El 70% de los intendentes no quiere saber nada con la elección en septiembre”, sintetizó Pablo Mansilla, secretario de Gobierno de José C. Paz, en diálogo con Infobae. La crítica apunta a que se priorice la disputa interna por sobre el objetivo común de ganarle a Javier Milei. Según trascendió, también hubo reproches hacia Carlos Bianco, ministro de Gobierno de Kicillof, por haber sugerido que el peronismo debía votar “sin chistar” todas las leyes del Ejecutivo. “La política no se hace sin chistar”, retrucó un intendente cercano a Cristina.

En este clima de desconfianza cruzada, Kicillof evalúa inscribir un frente electoral propio si no prospera un acuerdo con los sectores de Cristina Kirchner y Sergio Massa. El plazo para presentar alianzas vence este miércoles, y diez días después se cerrarán las listas. En ese contexto, las advertencias de ruptura funcionan también como estrategia de negociación ante la falta de definiciones en cada sección electoral.

Pese a los gestos de unidad, todos los sectores reconocen que el acuerdo, si llega, será por conveniencia, no por reconciliación real. “Vamos a cerrar porque nadie quiere ir a una elección a perder”, admitió un jefe comunal del cristinismo. La negociación incluye a otros espacios como Patria Grande, Nuevo Encuentro y el sector de Guillermo Moreno, que reclaman lugares en las listas provinciales y nacionales.

El reparto de cargos legislativos aparece como otro nudo: se estima que habrá unos 29 lugares disponibles en la Legislatura bonaerense y alrededor de 15 en el Congreso nacional. En el entorno de Kicillof exigirán apoderados “con firma cruzada” para evitar maniobras sin su aval. Mientras tanto, siguen las reuniones reservadas entre operadores de todos los sectores, pero sin una mesa política conjunta que centralice las decisiones.

El congreso partidario de este sábado será un nuevo test. Cerca de 600 congresales, con paridad entre los sectores de Kicillof y de Cristina Kirchner, deberán llevar al consejo partidario a conformar alianzas. Pero lo que realmente estará en juego será el termómetro de la interna: hasta el cierre de listas, nadie quiere ceder terreno. “Sería una señal de mierda”, resumió un referente kirchnerista sobre la posibilidad de que el gobernador se presente por afuera.

Luego del acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza para competir juntos en las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo advirtió que el armado de listas aún no está cerrado. El jefe del bloque de diputados del PRO sostuvo que se encuentran evaluando “los mejores nombres” para representar a la flamante coalición, y remarcó que la prioridad es encontrar a los candidatos “que más rindan”.

Tras participar de la reunión en la sede del PRO en San Telmo, Ritondo expresó su conformidad con el acuerdo sellado y se mostró flexible respecto al nombre del frente electoral. “Si es lo que más mide y ayuda...”, deslizó en referencia a la posibilidad de que la alianza conserve el nombre de Frente La Libertad Avanza, como impulsa el oficialismo.

Consultado por la integración de las listas, el dirigente aclaró que “no están discutiendo” sino “buscando los mejores nombres”, y explicó que se analiza distrito por distrito. “La idea es definir quiénes deben encabezar tanto en las secciones electorales como en los municipios, donde estamos viendo algunas posibilidades”, comentó, en línea con la estrategia de priorizar la competitividad.

Además, Ritondo no descartó que la coalición pueda extenderse a nivel nacional. “La idea es que en las dos elecciones podamos ir juntos”, afirmó, en referencia al proceso bonaerense y al nacional. En ese sentido, señaló que el primer paso será cerrar la elección del 7 de septiembre y luego avanzar con la siguiente. Incluso, dejó abierta la puerta a sumar sectores del radicalismo.

TC/DCQ