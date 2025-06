Kicillof no aflojará su defensa de CFK pero la tregua interna seguirá en pie hasta el miércoles

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, está incómodo. La decisión de la Corte Suprema de Justicia de ratificar la condena sobre Cristina Kirchner puso un enorme signo de interrogación sobre el liderazgo que buscaba desplegar.

No se trata de lo justo o injusto del fallo. Kicillof no tiene dudas en ese aspecto. Se trata de una maniobra de “persecución política, mediática y judicial”, tal como él mismo lo expresó, y su solidaridad con Cristina en ese sentido es absoluta.

La diferencia principal, en todo caso, pasa por el acotado margen de maniobra que tiene el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) para discutir hacia el interior del peronismo los roles, liderazgos, y el armado de las listas, sin quedar como quien traiciona o se aleja de Cristina.

Aún en ese marco, fuentes del peronismo bonaerense advierten que “hasta el miércoles habrá tregua”. Se trata del día en el que el amplio arco peronista pretende copar la Ciudad con una megacaravana desde San Telmo hasta Comodoro Py para acompañar y respaldar a Cristina cuando deba comparecer ante la Justicia. Una demostración de fuerza y respaldo a la jefa del peronismo, que podría quedar en revisión si el juez Jorge Gorini exime a Cristina de presentarse en los tribunales.

La “tregua” que explican encierra en sí misma un signo de interrogación hacia adelante. ¿Qué sucederá después del miércoles? ¿Una interna a cielo abierto? El desenlace está abierto. En el territorio bonaerense no deja de haber fastidio por lo que señalan como “operaciones” de La Cámpora. Una de ellas sería la idea de volver a unificar el calendario electoral. Que las elecciones bonaerenses y las nacionales se hagan de forma concurrente el mismo 26 de octubre. Hay quienes señalan que eso no está en la cabeza del gobernador. No solo eso sino que también es “imposible” por los plazos legales. Otros señalamientos apuntan a la versión que indica que Máximo Kirchner sería candidato en la tercera sección electoral, el mismo distrito en que se iba a presentar Cristina. Una jugada en el que se mantendría el apellido, y se reforzaría a algunos municipios como Quilmes y Lanús, gobernados por La Cámpora, con Mayra Mendoza y Julián Álvarez respectivamente.

Hay reproches también sobre algunos movimientos en el entorno de Cristina, que como una suerte de “guardia pretoriana” querían impedir que el gobernador se reúna y exprese cara a cara a la exmandataria su solidaridad tras la decisión de la Corte el martes pasado. Aquello habría sucedido en el actual domicilio de Cristina.

Alguna voz incluso soltó quejas por los insultos que la “ignota” senadora por la sexta sección, Maite Alvado, le habría propinado a Kicillof.

Incluso hay quienes leen que sobre las definiciones para el 19 de julio hay tres escenarios posibles: 1) ruptura; 2) un diálogo entre partes iguales para alcanzar consensos y unidad; 3) un unidad “forzada” que lleve a los jefes comunales a “romper” por abajo jugando con listas locales cortas u otro tipo de maniobra electoral. En ese marco, el senador camporista Eduardo de Pedro le dejó un mensaje: “Confío en que Axel y los compañeros que lo rodean van a entender que no está en juego un legislador más o menos” y exhortó a todo el peronismo a tener “humildad”.

250 intendentes para bancar a Cristina

Más de 250 intendentes de todo el país participaron de una reunión organizativa en la sede del Partido Justicialista Nacional, en el marco de los preparativos para la movilización del próximo miércoles 18 de junio, cuyo objetivo es acompañar a Cristina Kirchner a los tribunales de Comodoro Py, y dar una demostración de fuerza. “Los jefes comunales buscan garantizar que la del miércoles 18, ‘Argentina con Cristina’ sea una movilización histórica con el objetivo de garantizar que vuelva a su casa y no permitir la humillación a la que quiere someterla la mafia judicial”, expresaron en un comunicado tras la reunión. En el encuentro, que se realizó de forma presencial y virtual, los intendentes expresaron su repudio al fallo de la Corte Suprema que ratificó la condena contra la exmandataria en la causa Vialidad. El intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, detalló que el objetivo es dar a conocer la dimensión política y legal del caso, y convocar a la ciudadanía a expresarse de manera contundente. “Cristina representa mucho más que los cargos que ha ocupado. La Corte Suprema fue utilizada como un instrumento”, dijo y consideró que “la verdadera autoría de la maniobra son sectores del poder económico concentrado que buscan controlar las decisiones políticas del país”.