Kicillof busca mostrar gestión después de la pulseada legislativa y entregó 40 patrulleros

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este viernes el acto de entrega de 40 nuevos móviles policiales para fortalecer la prevención del delito en la ciudad de La Plata. Ampliarán y mejorarán el despliegue territorial de las fuerzas provinciales en los barrios, explicaron desde la comuna local, que maneja el intendente Julio Alak, presente en el acto, al igual que el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso.

“Estamos haciendo un gran esfuerzo para fortalecer la seguridad en un contexto muy hostil para nuestra provincia, producto de un Gobierno nacional que nos robó los fondos y pretende asfixiarnos financieramente”, destacó Kicillof. “Aquí está nuestra respuesta: más inversión y federalismo para sumar en La Plata y en cada municipio las herramientas que se necesitan para cuidar a los y las bonaerenses”, añadió.

“En nuestra gestión dejamos atrás una etapa de frases vacías, donde el marketing era acompañado por una política de ajuste que destruyó los salarios y las capacidades de la Policía provincial”, explicó el Gobernador y agregó: “Transitamos un camino muy diferente, sin palabras rimbombantes, con hechos concretos, inversión y un trabajo diario de coordinación entre todas las áreas del Estado para llevar tranquilidad a todos los vecinos y vecinas”.

El jefe comunal, adelantó la presentación del Plan Municipal de Seguridad 2026. “Quiero destacar que esto es producto del trabajo conjunto, codo a codo, que realizamos desde el primer día, Municipalidad de La Plata y Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, con un gobernador que respalda absolutamente las políticas públicas nobles en esta ciudad”, dijo Alak

Por su parte, Alonso manifestó que “hay una decisión política en el Municipio de La Plata que tiene que ver con cuidar al vecino, que va mucho más allá del trabajo de los patrulleros”. Enfatizó: “La seguridad es algo que construimos entre todos”. Además, recalcó: “Hemos bajado todas las estadísticas delictivas en La Plata; todas las áreas están haciendo un trabajo muy importante a partir del cual hemos desmantelado organizaciones criminales que hoy están en la cárcel, y eso tiene que ver con la decisión del intendente de acompañarnos”.

Los nuevos móviles fueron adquiridos con recursos del Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad provincial y permitirán reforzar el patrullaje en distintos barrios. Por su parte, Alonso remarcó: “Cuidar a los vecinos no es un acto discursivo, requiere de decisión política y de grandes inversiones como las que estamos llevando adelante desde la Provincia y el municipio: estos nuevos patrulleros incrementarán la presencia policial en las calles y fortalecerán los trabajos para ponerle límites al delito”.

“Hoy incorporamos 20 camionetas para la zona rural y 20 móviles para el área urbana, fruto del trabajo conjunto entre la municipalidad y el Gobierno bonaerense: este incremento en la capacidad operativa demuestra que es con políticas públicas serias y sostenidas como podemos mejorar la seguridad en nuestra ciudad capital”, subrayó Alak.