Tapia viajó al sorteo del Mundial en un jet privado vinculado al caso ANDIS

Claudio “Chiqui” Tapia habrá querido alejarse de los temas políticos y judiciales que lo persiguen en Buenos Aires cuando despegó desde Fort Lauderdale rumbo a Washington. En la capital de Estados Unidos, el dirigente debe representar a la AFA en el sorteo de los grupos del Mundial 2026. Pero ese viaje lo vincula una vez más a los problemas argentinos: el avión privado en el que viajó pertenece a una de las empresas vinculadas a las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

El vuelo del presidente de la AFA se realizó en un Gulfstream G400 de Baires Fly, bajo el registro LV-GQW. El viaje estaría valuado en torno al medio millón de dólares.

El fiscal Franco Picardi, que investiga el caso ANDIS, señaló a Baires Fly y Baires Jets como firmas que habrían sido utilizadas para dar apariencia legal al dinero recaudado (presuntamente) mediante licitaciones adulteradas. Un detalle irrelevante, salvo porque todas las rutas parecen confluir en el mismo aeropuerto. En ese expediente, según reportó El Diario Ar, la lupa judicial se posa sobre antiguos funcionarios de ANDIS, operadores políticos provenientes del macrismo y el lobista Miguel Calvete. Pero también sobre el pequeño universo de compañías de vuelos privados que concentran el grueso del mercado nacional. Entre ellas, Royal Class —la histórica empresa de la familia Yabrán, hoy manejada por Miguel Livi— y un actor más discreto: Leonardo Scatturice, señalado por dos fuentes del sector como socio no declarado de la empresa y figura con llegada al círculo que rodea al presidente Javier Milei. El otro gigante del rubro es Baires Fly. Según las conversaciones y anotaciones incautadas a Calvete, la compañía sería controlada por Sergio Mastropietro, un nombre habitual en los corredores de la industria. Su historial incluye vínculos comerciales con Federico “Fred” Machado, el empresario acusado de narcotráfico —y extraditado a Estados Unidos— que supuestamente financió la campaña de José Luis Espert. Mastropietro aparece en registros del Bank of América operando más de 800.000 dólares a través del fideicomiso de Machado. Casualidades.

Los investigadores agregan otro dato: Mastropietro habría sido quien facilitó el primer contacto entre Machado y Espert, junto con Pablo Deluca, director de Relaciones Institucionales de Infobae. El entramado, lejos de agotarse allí, incluye una lista interminable de pasajeros ilustres. El fiscal Picardi reconstruyó un mecanismo que —según su dictamen— habría permitido lavar dinero mediante la presunta compra de “horas de vuelo”. El esquema involucraría a laboratorios y droguerías contratistas de ANDIS, que transferían fondos a Baires Fly, Baires Jets y a la firma del piloto Alan Pocoví, medio hermano del hijo de Zulemita Menem. En casi todos los casos, Baires Fly aparece como destino principal del dinero. Los indicios parecen aterrizar siempre en la misma pista. Un ejemplo del expediente muestra cómo, el 9 de septiembre de 2025, Mastropietro le envió a Calvete datos bancarios de una cuenta de Baires Fly en el Macro. A la mañana siguiente, el lobista le mandó comprobantes de transferencias por cientos de millones de pesos.