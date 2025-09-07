Sebastián Pareja celebró el “ejército” de fiscales libertarios y denunció maniobras de la “vieja política”

El cierre de los comicios en la provincia de Buenos Aires encontró al principal armador de La Libertad Avanza (LLA), Sebastián Pareja, como la primera voz oficial del espacio. Desde el búnker libertario en Gonnet, el dirigente se mostró satisfecho con la fiscalización, destacó la movilización de “un ejército de 45.717 fiscales” y aseguró que el partido “se está preparando para gobernar la provincia”.

Si bien evitó anticipar resultados, Pareja celebró el crecimiento de LLA en el distrito y advirtió sobre las irregularidades que, según denunció, marcaron la jornada. Habló de “trapisondas de la vieja política” y mencionó delitos electorales como la rotura y el robo de boletas. Pese a esas maniobras, sostuvo que el despliegue de fiscales les permite sentirse “más respaldados”.

El dirigente libertario también fue consultado por la posible presencia del presidente Javier Milei en el búnker para esperar los resultados. Con cautela, dijo que no tenía información al respecto y pidió dirigirse al propio mandatario. Sin embargo, más tarde el vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que Milei asistiría al lugar y que “se estimaba que saldría de Olivos en torno a las 20 horas”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Minutos antes de sus declaraciones públicas, Pareja había compartido en redes sociales una foto votando, acompañada de un mensaje político y personal: “Hoy es un gran día. Votar es el mayor acto republicano. Desde lo personal, el orgullo es inmenso por la tarea que hemos desarrollado. Disfruten de este proceso”.

El posteo de Pareja en X (ex Twitter)

Finalmente, el armador de LLA calificó la elección como “buena, más allá de las trapisondas” y remarcó que el saldo es positivo por la magnitud de la fiscalización. “Eso hace que uno se sienta más respaldado y que La Libertad Avanza se esté preparando para gobernar la provincia”, concluyó.

Lilia Lemoine, furiosa con periodistas: "Basta, es acoso, me dejan en paz o llamo a la policía"

Incidentes, idas y vueltas: hechos que marcaron la primera jornada electoral desdoblada en la historia

El día dejó también un capítulo policial inesperado: al menos diez personas fueron detenidas en distintos operativos mientras se desarrollaban las legislativas 2025. La Policía Bonaerense y la Policía Federal intervinieron en casos que iban desde prófugos con pedidos de captura vigentes hasta episodios insólitos en el marco de los comicios.

Entre los hechos más resonantes, en Tigre se produjeron dos aprehensiones en colegios donde los sospechosos llegaron a votar. Uno de ellos estaba acusado de abuso de arma agravado y el otro, de abuso sexual agravado, ambos identificados gracias a la presencia encubierta de efectivos del Grupo Táctico de Operaciones. En paralelo, en Lomas de Zamora, la División Búsqueda de Prófugos de la Federal detuvo a un joven de 27 años con pedido de captura por robo agravado bajo la modalidad de “piratas del asfalto”.

Hubo algunos incidentes en los comicios bonaerenses

El caso en Villa Fiorito incluso fue confirmado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que celebró la captura en sus redes sociales: “Fue a votar y terminó preso”, publicó, y remarcó que en su gestión “el que las hace, las paga”. Según el expediente, el detenido era investigado por un asalto armado cometido en 2020 contra un transportista de insumos textiles.

Sin embargo, no todos los arrestos estuvieron ligados a causas penales de alto impacto. En Malvinas Argentinas, un fiscal de La Libertad Avanza quedó demorado tras ser descubierto in fraganti guardando boletas de Fuerza Patria dentro de un sobre. El episodio, filmado por un votante, generó tensión en la Escuela Nº12 de Villa de Mayo y terminó con la intervención inmediata de las autoridades de mesa y las fuerzas de seguridad.

TC/ML