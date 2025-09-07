Mercedes Ninci cruzó a Verónica Magario: “Si usted no asume, es una estafa”

En medio del clima electoral en la Provincia de Buenos Aires, la vicegobernadora y candidata de Fuerza Patria, Verónica Magario, protagonizó un fuerte cruce con la periodista Mercedes Ninci tras emitir su voto.

Magario se mostró satisfecha por la participación ciudadana: “Estamos en un día muy especial. Hoy estamos asistiendo nuevamente a un momento democrático, a una elección. Estamos teniendo un porcentaje casi similar a elecciones anteriores”, expresó.

Sin embargo, la tensión llegó cuando Ninci le preguntó de forma insistente si renunciaría a su cargo actual para asumir como diputada provincial en caso de resultar electa. Magario evitó dar definiciones claras y respondió: “Yo les pido que estoy en veda, hay cuestiones que no voy a poder responder en este momento. Creo que hoy lo más importante es que todos sepamos leer lo que la gente nos dice en las urnas”.

La periodista no ocultó su malestar y lanzó: “Si usted no asume, es una estafa”. Ante la presión, Magario insistió en que no podía pronunciarse por respeto a la veda electoral y cerró el diálogo sin dar precisiones sobre su futuro político. El episodio rápidamente generó repercusión en redes sociales, donde se multiplicaron los comentarios sobre la estrategia de la vicegobernadora y la firme postura de Ninci en pleno domingo de elecciones.

Otra polémica: Lilia Lemoine contra los periodistas

El día electoral también estuvo marcado por otro escándalo. La diputada libertaria Lilia Lemoine se enfrentó a un grupo de periodistas en Vicente López, cerca del colegio en el que había votado Karina Milei. Molesta por la insistencia de las preguntas, Lemoine estalló en plena calle: “Basta, déjenme en paz, me están acosando, voy a llamar a la Policía”, gritó mientras grababa con su celular a los movileros que la rodeaban.



Lilia Lemoine, furiosa con periodistas: "Basta, es acoso, me dejan en paz o llamo a la policía"

El momento quedó registrado en varios videos que circularon en redes sociales y que la propia legisladora compartió en su cuenta de X, denunciando que los cronistas la empujaban y hasta pusieron en riesgo a una mujer mayor con caminador. Los periodistas involucrados desmintieron la versión de Lemoine, y el episodio generó una ola de comentarios online, sumando tensión al clima político de la jornada.

