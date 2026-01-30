Patricia Bullrich respondió con dureza al gobierno de la provincia de Buenos Aires y profundizó la grieta por la seguridad juvenil. Luego de que Axel Kicillof y su ministro Javier Alonso cuestionaran el plan de la gestión libertaria para bajar la edad de imputabilidad a los 13 años, la senadora oficialista tomó el guante en sus redes sociales. Mediante su cuenta de X (ex Twitter), acusó al mandatario de estar "siempre del lado de los delincuentes" y afirmó que su postura demuestra un desinterés total por la seguridad de los ciudadanos y el dolor de las víctimas.

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza desafió al gobernador a dar la cara ante quienes perdieron seres queridos a manos de menores. Bullrich utilizó como emblema su reciente reunión con la madre de Jeremías Monzón, el adolescente asesinado de 23 puñaladas en Santa Fe, para cuestionar la lógica provincial. Preguntó públicamente si Kicillof se animaría a decirle a esa familia que no hay que cambiar la ley y que no le molesta que los asesinos estén libres en sus casas y sin consecuencias legales.

El posteo en X de Bullrich contra Kicillof

En su contraataque digital, Bullrich también puso el foco en la comunicación del gobernador bonaerense. Lo criticó por publicar sus reflexiones en la red social X con los comentarios bloqueados, impidiendo que otros usuarios reaccionaran a sus dichos. "Si está tan convencido de lo que dice, que habilite los comentarios y lea a los argentinos", disparó la legisladora, sugiriendo que el mandatario provincial evita el contacto directo con el reclamo social que pide mayores sanciones para los menores que cometen crímenes.

Esta reacción de Bullrich fue la respuesta directa a las críticas que Kicillof lanzó horas antes contra la reforma. El gobernador bonaerense dijo que reducir la edad de imputabilidad es una "solución mágica" que no resuelve los problemas de fondo y pidió un esfuerzo integral de los tres poderes del Estado con "trabajo serio y planificación". Para el mandatario, poner el eje solo en la edad mínima es un error que no ataca las causas de la criminalidad juvenil en el país.

Por su parte, el ministro de Seguridad provincial, Javier Alonso, acompañó la postura de Kicillof y tildó la discusión de "estéril". Presentó cifras de su gestión que indican una baja del 20,8% en los homicidios cometidos por menores en Buenos Aires durante el último año y aseguró que la ley vigente ya permite que la Justicia dicte medidas de encierro preventivo para menores peligrosos. Sin embargo, para Bullrich, estos argumentos solo buscan ocultar una política que, según ella, prioriza el bienestar del victimario por sobre el de la víctima.

El caso Monzón: el motor del reclamo

El asesinato de Jeremías Monzón en Santa Fe se convirtió en el argumento central de Bullrich para apurar la ley. El adolescente fue emboscado en un galpón abandonado por otros menores que filmaron el ataque con sus celulares. La autopsia confirmó que recibió más de 20 puñaladas. La indignación de su familia, que denunció que los agresores quedaron libres y sin antecedentes por ser inimputables, es lo que el oficialismo nacional utiliza para justificar que la edad de “castigo” baje a los 13 años en las sesiones extraordinarias de febrero.

Desde el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires defendieron su propio modelo de gestión frente a las críticas de la Nación. Javier Alonso detalló que, bajo el programa "Entramados", la cantidad de responsables de homicidios menores de 16 años bajó de 24 casos en 2024 a 19 en 2025. El funcionario remarcó que la provincia ya cuenta con un Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil desde 2007 que ofrece herramientas concretas para abordar el problema sin necesidad de reducir el límite de edad por debajo de los 16 años.

La reforma del Régimen Penal Juvenil será uno de los temas más calientes del verano legislativo. Mientras el oficialismo nacional impulsa el límite de los 13 años apoyándose en modelos regionales como Brasil o Uruguay, sus aliados del PRO ya adelantaron que prefieren fijar la edad en los 14 años. El proyecto busca reemplazar un decreto-ley de 1980 firmado por Jorge Rafael Videla, que ambas partes coinciden en calificar como "vetusto y desactualizado".

