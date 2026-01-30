Patricia Bullrich recibió en el Senado a la mamá y a la tía de Jeremías Monzón, el chico de 15 años brutalmente asesinado en Santa Fe por otros menores. El encuentro sirvió para hablar sobre el proyecto de ley que busca bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. Durante la charla, la senadora escuchó el pedido de justicia de la familia y confirmó que el Gobierno nacional quiere tratar este tema de manera urgente durante las sesiones extraordinarias de febrero.

La legisladora oficialista dijo que este crimen fue el límite y que “ya no se puede esperar más para cambiar las leyes”. Sostuvo que es necesario que los menores que cometen delitos graves, como un asesinato planificado, no vuelvan a sus casas como si nada hubiera pasado. Bullrich destacó que el objetivo es que "el que las hace, las pague", y que la justicia debe dar una respuesta clara a las familias de las víctimas que hoy se sienten desprotegidas.

Bullrich reunida con los familiares de Jeremías

Romina, la madre de Jeremías, contó frente a los medios lo doloroso que fue ver a los asesinos de su hijo entrar y salir del juzgado sin que les quedara siquiera un antecedente penal. Junto a la ex ministra de Seguridad, explicó que los agresores no solo mataron a su hijo, sino que filmaron el ataque y se burlaron de lo que hicieron. Para la familia, es insoportable que la ley actual, que fija el límite en los 16 años, trate a personas que actúan con tanta perversión como si fueran niños que no comprenden sus actos.

El crimen de Jeremías ocurrió en un edificio abandonado de Santa Fe, donde fue engañado por su propia ex novia. Allí lo atacaron con más de 20 puñaladas mientras registraban todo con un celular. La investigación mostró que hubo una organización previa para cometer el asesinato, lo que para el oficialismo es una prueba de que los menores involucrados tenían plena conciencia de lo que estaban haciendo antes y durante el ataque.

Para Bullrich, la ley "va a salir"

El Gobierno nacional ya firmó el decreto para que el Congreso discuta esta reforma durante febrero. Sin embargo, todavía queda camino por recorrer para conseguir los votos necesarios. Mientras el partido de Javier Milei busca bajar la edad a los 13 años, sus aliados del PRO ya adelantaron que prefieren poner el límite en los 14 años. Esa diferencia de un año será el punto principal de la discusión entre los diputados y senadores en las próximas semanas.

Para justificar el cambio, el oficialismo tomó como ejemplo lo que pasa en otros países de la región, como Brasil y Uruguay, donde los menores empiezan a ser responsables ante la ley a los 12 o 13 años. El debate todavía no tiene una cámara definida para empezar, pero la intención de Bullrich es que la presión social por los casos de inseguridad ayude a que el proyecto avance rápido antes de que terminen las sesiones de verano.

Un juez de menores le escribió una carta a Milei por el proyecto de baja de edad de imputabilidad: "No va a traer una respuesta"

La baja en la edad de imputabilidad es sólo el comienzo

La autopsia del cuerpo de Jeremías confirmó que recibió entre 20 y 23 puñaladas. El chico había desaparecido el 18 de diciembre en Santo Tomé y su cuerpo apareció cuatro días después cerca del estadio del club Colón. Por el caso quedaron detenidos tres menores de 14, 15 y 16 años, además de una mujer de 40 años que es la madre de uno de los chicos y está sospechada de haber ayudado a esconder las pruebas después del crimen.

Además de la baja en la edad de imputabilidad, el Congreso tiene que tratar una lista de temas importantes que mandó el Presidente. Entre ellos aparecen la reforma laboral, cambios en la ley de protección de glaciares para permitir la minería y la aprobación definitiva de un acuerdo de comercio entre el Mercosur y los países de Europa. Todas estas leyes se discutirán en el mismo período de sesiones que termina el 27 de febrero.

El Ministerio de Seguridad usó otros hechos recientes para decir que la ley actual no funciona. Nombraron el caso de Joaquín Ibarra, un joven de 21 años asesinado en Tucumán por menores que le dispararon a sangre fría durante un robo. También recordaron el tiroteo donde murió Uriel Giménez, un chico de 12 años que andaba armado y se enfrentó con la policía en un barrio con antecedentes de narcotráfico en la provincia de Buenos Aires.

