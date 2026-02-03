El intercambio comercial le dejó a la Argentina US$ 3.509 millones en 2025

Argentina logró una ganancia de US$ 3.509 millones en 2025 gracias a la mejora de los precios internacionales, en un contexto en el que la caída de los precios de las importaciones fue más pronunciada que la de las exportaciones.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) difundió el índice de precios y cantidades del comercio exterior correspondiente al cuarto trimestre y al acumulado del año pasado. El informe señaló que el costo de las importaciones se redujo 4,5% interanual, mientras que los precios de las exportaciones descendieron apenas 0,6%.

Como resultado, los términos de intercambio —que reflejan la relación entre los precios de exportación e importación— mejoraron 4%. Esta evolución explica que, de haberse mantenido los precios del año previo, el superávit comercial habría sido de US$ 8.304 millones, frente a los US$ 11.286 millones finalmente registrados.

Del lado de las importaciones, las mayores bajas de precios se observaron en Productos minerales (-19,6%), Combustibles y lubricantes (-15,7%) y Plástico y caucho (-11,5%). También se verificaron descensos en Metales comunes y sus manufacturas, Pasta de madera y papel, Vehículos, y Piezas y accesorios de bienes de capital.

En cuanto a las exportaciones, se destacaron las caídas en Residuos y desperdicios de la industria alimenticia (-20,5%), Oleaginosas (-13,8%) y Cereales (-6,2%), lo que neutralizó el impacto positivo de las subas registradas en productos como Oro y Carne vacuna.

Términos de intercambio en máximos de tres años

El índice de términos de intercambio de 2025 fue el cuarto más elevado desde el inicio de la serie en 2004, solo por detrás de los registros de 2012, 2021 y 2022. Además, el INDEC señaló que “el efecto de los términos de intercambio alcanzó un nuevo máximo de la serie, al superar el nivel observado en 2021”.

Este efecto corresponde a un cálculo teórico que estima las ganancias o pérdidas del intercambio comercial si, en un período determinado, hubieran prevalecido los precios de exportaciones e importaciones de un año de referencia —en este caso, 2024—.

Desde CEPEC comentaron que "el 2025 dejó un comercio exterior más dinámico que en 2024: más exportaciones en volumen, importaciones en recuperación y precios externos que jugaron a favor por el lado de las compras".

Y añadieron: "El desafío hacia adelante será sostener el crecimiento sin depender exclusivamente de cantidades y avanzar hacia una mayor generación de valor agregado".

