El Banco Central compró US$ 126 millones en medio de la revisión del FMI en Buenos Aires

Con el objetivo de acrecentar sus reservas internacionales, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) continúa con su ritmo de compras. En esta oportunidad la autoridad monetaria compró US$ 126 millones.

Las reservas internacionales brutas llegaron a los US$ 44.750 millones, con una caída diaria de US$ 667 millones.

La autoridad monetaria efectuó compras de reservas en las últimas 24 ruedas, totalizando US$ 1.423 millones desde que comenzó el año. En febrero acumula compras por US$ 266 millones.

A pesar de la compra diaria, el Central mostró una disminución en su nivel de reservas, en parte producto de la caída en el precio del oro. Actualmente, la entidad posee cerca de 1,98 millones de onzas troy, equivalentes a 61,5 millones de toneladas.

Además, la Argentina efectuó un pago de vencimientos de deuda por US$ 823 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI), movimiento que impactó en el nivel de reservas.

El economista Federico Machado aseguró en X que "las Reservas Netas se sitúan al día de la fecha en US$ -1.240 millones".

Hernán Letcher, Magíster en Economía Política (FLACSO) y director Centro de Economía Política Argentina (CEPA), aseguró en su cuenta de X que las reservas netas seguirán siendo negativas incluso luego de que el FMI desembolse US$ 1.000 millones luego de la revisión y el Waiver (perdón).

Letcher menciona que "las Reservas Internacionales Brutas al 31/1/26 alcanzaron US$ 44.503,1 millones, con un aumento de US$ 3.408,8 millones respecto al 31/12. El incremento se explica principalmente por el incremento estacional de encajes (US$ +3.424,6 millones), el REPO con bancos (US$ +3.000,0 millones), las compras de divisas (US$ +1.158,7 millones) y el aumento de la cotización del oro (US$ +1.058,9 millones), que compensaron el pago de Bonares y Globales (US$ -4.282,6 millones).

Así, destacó que "las Reservas Netas (RIN) se ubicaron en US$ -3.286,4 millones, manteniéndose en terreno negativo desde el 31/10/25".

Nuevo esquema de bandas cambiarias y compra de reservas

A partir de este año, las bandas cambiarias se ajustan conforme al dato de inflación más reciente reportado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). En este contexto, el Banco Central implementó un mecanismo de adquisición de divisas para fortalecer sus reservas en moneda extranjera.

Según proyecciones oficiales, las compras de divisas por parte del BCRA podrían ubicarse entre US$ 10.000 millones y US$ 17.000 millones a lo largo de 2026, en función del nivel de remonetización que experimente la economía.

Un punto importante a tener en cuenta es que el BCRA también mantiene bajo observación el volumen de dólares adquiridos en el mercado. Las compras diarias no deben superar el 5% del monto total operado en el mercado cambiario, con la finalidad de evitar alteraciones en la dinámica habitual.

Una misión del FMI llegó a Buenos Aires para revisar el acuerdo con un ojo sobre las reservas

Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) está en Argentina para avanzar con segunda revisión del programa de Facilidades Extendidas (EFF por sus siglas en inglés) que destrabaría un desembolso de cerca de US$ 1.000 millones. Los técnicos de la entidad tomarán examen al Gobierno sobre las metas comprendidas en el programa y tendrán reuniones con el ministro de Economía, Luis Caputo, y también en el Banco Central.

La entidad que conduce Kristalina Georgieva le tomará examen al equipo económico en materia de reservas, cuentas públicas y asistencia al Tesoro, entre los objetivos más importantes. La meta fiscal está sobrecumplida, con un 1,4% de superávit primario en el año 2025, como también la monetaria. En el caso de las reservas, la administración libertaria estará desaprobada.

Si bien a mitad del año pasado el Fondo flexibilizó la meta de acumulación de divisas en las arcas del BCRA, el gobierno de Milei no alcanzó el objetivo de juntar US$ 3.000 millones, lo que implicaba alcanzar un stock de reservas netas de aproximadamente US$ 1.000 millones negativos. Sin embargo, según la metodología del organismo crediticio sobre datos del Central, el año terminó en alrededor de US$ 14.000 millones negativos.

El equipo económico tuvo un desvío, así, de unos US$ 13.000 millones y prevé solicitar un perdón (waiver) y avanzar en una reformulación de las metas hacia adelante. Entre exdirectores del FMI y exfuncionarios consultados por este medio no hay dudas de que la entidad tendrá la voluntad de concederle la dispensa a la Argentina.

