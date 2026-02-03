El Banco Central compró US$ 57 millones y acumula más de US$ 1.200 millones en el año

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) continúa con su ritmo de compras con el objetivo de acrecentar sus reservas. En esta oportunidad la autoridad monetaria compró US$ 57 millones. Las reservas internacionales brutas crecieron y llegaron a los US$ 45.673 millones, con un incremento diario de US$ 564 millones.

El organismo que conduce Santiago Bausili efectuó compras de reservas en las últimas 22 ruedas, totalizando US$ 1.253 millones desde que comenzó el año. Esto implica un promedio de compras por US$ 54 millones diarios. En febrero acumula compras por US$96 millones

El economista Federico Machado, aseguró en su cuenta de X que "las Reservas Netas se sitúan al día de la fecha en US$ 466 millones".

Desde Wise Capital advirtieron que “se espera que el ritmo de acumulación disminuya en febrero debido a que estacionalmente cae la demanda de dinero, pero que la cotización del dólar se mantenga estable ayudada por el proceso de desinflación y ayudada por el ingreso de dólares debido al rally de deuda corporativa”

Nuevo esquema de bandas cambiarias y compra de reservas

A partir de este año, las bandas cambiarias se ajustan conforme al dato de inflación más reciente reportado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). En este contexto, el Banco Central implementó un mecanismo de adquisición de divisas para fortalecer sus reservas en moneda extranjera.

Según proyecciones oficiales, las compras de divisas por parte del BCRA podrían ubicarse entre US$ 10.000 millones y US$ 17.000 millones a lo largo de 2026, en función del nivel de remonetización que experimente la economía.

Un punto importante a tener en cuenta es que el BCRA también mantiene bajo observación el volumen de dólares adquiridos en el mercado. Las compras diarias no deben superar el 5% del monto total operado en el mercado cambiario, con la finalidad de evitar alteraciones en la dinámica habitual.

Se postergará la nueva metodología para medir la inflación

Tras la renuncia de Marco Lavagna en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que se postergará la aplicación de la nueva medición de inflación que estaba prevista para darse a conocer el 10 de febrero.

“Vamos a mantenerlo hasta el proceso de desinflación esté consolidado. Por ahora sigue como está. Como estamos muy confiados de que la inflación va a caer, no queremos dar lugar a especulaciones”, expresó el funcionario en declaraciones a Radio Rivadavia.

"En mayo, cuando estábamos 1,5%, podíamos pensar que en enero íbamos a estar mejor, pero el ataque político del año pasado tuvo implicancia en el nivel de crecimiento, en el riesgo país y en la inflación. Al colapsar la demanda de dinero, la inflación pegó un escalón para arriba y no podíamos cambiarlo en el momento en el que estamos haciendo todo el trabajo para que la inflación caiga”, explicó el ministro.

“La inflación va a converger a niveles internacionales, más o menos rápido, dependiendo de la demanda de dinero. Cuando eso pase, van a decir que cayó porque cambiamos el índice y no por todo el esfuerzo que hicimos. Por eso creemos que no hay necesidad de cambiar el índice ahora”, completó.

El organismo nacional tenía como objetivo implementar a partir de este martes 10 de febrero una nueva metodología para medir la inflación, adecuando el cálculo a una canasta de consumo más representativa de los gastos actuales. Finalmente, este cambio no se efectuará, al menos en el corto plazo.

