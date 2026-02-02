Carolina Manucci: “El superávit es real contablemente, pero artificial en términos económicos”

En diálogo con Canal E, la economista Carolina Manucci cuestionó la narrativa oficial sobre el orden macroeconómico y aseguró que el superávit fiscal actual es “real contablemente, pero artificial en términos económicos”.

La discusión sobre si “la macro está en orden” volvió al centro del debate económico argentino. Para Manucci, economista, la respuesta exige mirar más allá de los números oficiales. “El Gobierno enfatiza tanto que la macro está ordenada porque mantiene el superávit fiscal, pero cuando uno analiza los datos crudos aparecen muchas inconsistencias”, explicó.

Según Manucci, el resultado fiscal positivo se sostiene a partir de mecanismos que distorsionan la realidad económica. “Ese superávit no sería tal si se pagara normalmente todo lo que se tiene que pagar”, afirmó, y enumeró atrasos con proveedores, subejecución de partidas presupuestarias y demoras en transferencias a las provincias.

En ese sentido, advirtió que el Estado está acumulando compromisos impagos. “Podríamos hablar de un default silencioso con proveedores del Estado”, señaló, y detalló que sectores sensibles como salud, medicamentos, transporte y obras públicas ya ejecutadas están cobrando con meses de retraso.

Un ajuste encubierto que golpea a provincias y servicios esenciales

Manucci describió lo que definió como un ajuste federal no explicitado. “En términos reales, la coparticipación a las provincias cayó y se recortaron fuertemente las transferencias discrecionales”, sostuvo. Como ejemplo, mencionó el freno a los ATN y a fondos específicos como el destinado al combate del fuego, con fuerte impacto en las provincias del sur.

La economista también puso el foco en la baja ejecución presupuestaria. “Las partidas sociales, educativas y de infraestructura muestran niveles de ejecución bajísimos respecto al promedio histórico”, afirmó, y vinculó esta situación con el deterioro visible de rutas y servicios públicos.

Otro de los anclajes del ajuste, remarcó, son los ingresos. “Jubilaciones y salarios públicos han perdido fuertemente en términos reales”, dijo, y aclaró que el superávit actual “es real desde lo contable, pero parcialmente artificial cuando se lo analiza económicamente”.

Reservas, deuda e inflación: señales de fragilidad

Consultada sobre la compra de reservas, Manucci fue cauta. “El Gobierno no dio grandes detalles sobre si esas compras salieron de superávit genuino o de emisión”, explicó, y recordó que la base monetaria y los agregados monetarios siguen creciendo.

También advirtió sobre la dinámica de la deuda en pesos. “Los títulos que se emiten siguen indexados por encima del IPC, lo que implica intereses sobre intereses y más deuda futura”, alertó.

Respecto a la inflación y la sorpresiva renuncia de Marco Lavagna al frente del INDEC, Manucci admitió su sorpresa. “Es llamativo y encierra misterios del Gobierno que no se terminan de entender”, concluyó, a la espera de cómo impactará la nueva metodología de medición.

