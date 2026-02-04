El Banco Central adquirió US$ 44 millones y acumula casi US$ 1.300 millones en el año

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) continúa con su ritmo de compras con el objetivo de acrecentar sus reservas internacionales. En esta oportunidad la autoridad que conduce Santiago Bausili compró US$ 44 millones.

Las reservas internacionales brutas llegaron a los US$ 45.417 millones, con una caída diaria de US$ 256 millones.

Un estudio de la UBA reveló que el resultado fiscal financiero arrojó un déficit del 1% del PBI en 2025

La autoridad monetaria efectuó compras de reservas en las últimas 23 ruedas, totalizando US$ 1.297 millones desde que comenzó el año. En febrero acumula compras por US$ 140 millones.

A pesar de la compra diaria, el Central mostró una disminución en su nivel de reservas, producto de la caída en el precio del oro. Actualmente, la entidad posee cerca de 1,98 millones de onzas troy, equivalentes a 61,5 millones de toneladas.

El valor de la onza superó los US$ 5.600 la semana pasada, pero retrocedió hasta US$ 4.960 actuales. Esta baja impactó negativamente en los registros del organismo, aunque la jornada de hoy aportó volumen por un leve alza de 0,5 por ciento.

Desde Wise Capital advirtieron que “se espera que el ritmo de acumulación disminuya en febrero debido a que estacionalmente cae la demanda de dinero, pero que la cotización del dólar se mantenga estable ayudada por el proceso de desinflación y ayudada por el ingreso de dólares debido al rally de deuda corporativa”.

Nuevo esquema de bandas cambiarias y compra de reservas

A partir de este año, las bandas cambiarias se ajustan conforme al dato de inflación más reciente reportado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). En este contexto, el Banco Central implementó un mecanismo de adquisición de divisas para fortalecer sus reservas en moneda extranjera.

Según proyecciones oficiales, las compras de divisas por parte del BCRA podrían ubicarse entre US$ 10.000 millones y US$ 17.000 millones a lo largo de 2026, en función del nivel de remonetización que experimente la economía.

Un punto importante a tener en cuenta es que el BCRA también mantiene bajo observación el volumen de dólares adquiridos en el mercado. Las compras diarias no deben superar el 5% del monto total operado en el mercado cambiario, con la finalidad de evitar alteraciones en la dinámica habitual.

