Plazo fijo: cuánto gano si invierto $500.000 a 30 días

Los depósitos a plazo fijo siguen siendo una herramienta muy útil a la hora de mantener el poder adquisitivo del salario y protegerlo frente a la inflación, que en nuestro país continua siendo algo elevada en comparación con otros países de la región y el mundo.

Plazos fijos arriba del 30%: El Tesoro y la falta de pesos empujan las tasas al alza

Las tasas de interés que ofrecen las distintas entidades financieras por estos depósitos muestran algunas diferencias, por lo que elegir una entidad bancaria resulta crucial, ya que las variaciones en las tasas pueden generar diferencias importantes en los rendimientos obtenidos luego de transcurrido el periodo de colocación.

Plazo fijo en febrero 2026: cuánto se puede ganar con una inversión de $500.000 a 30 días

A la hora de hacer un plazo fijo, es importante saber que el rendimiento del mismo varía en función del tiempo elegido para constituirlo (30, 60 o 90 días). Además, las tasas de interés (TNA y TEA) generalmente suelen ser superiores cuando la operación se efectúa mediante el home banking o app de la entidad que finalmente se elige, que cuando se hace de forma presencial en una sucursal.

A modo de ejemplo se detalla la ganancia estimada al invertir $500.000 en el periodo de tiempo más común (30 días), considerando las tasas del Banco Nación de febrero de 2026:

Con el plazo mínimo de un mes, la Tasa Nominal Anual (TNA) en este banco es del 26% para la modalidad electrónica y del 20,50% para la sucursal.

Canal Electrónico: Para quien suscribe un Plazo fijo de 500 mil pesos en el Banco Nación mediante el home banking obtiene transcurrido los 30 días intereses por $10.684,93 lo que sumado al capital inicial se convierte en $510.684,93. Así, la Tasa Efectiva Anual (TEA) llega al 29,34%, mientras que la Tasa Efectiva Mensual (TEM) es del 2,14%.

Sucursal: En el caso de quien efectúe el plazo fijo de forma presencial, obtiene transcurrido los 30 días intereses por $8.424,66​​; lo que sumado al capital inicial se convierte en $508.424,66. La TEA es del 22,54%.

Cuanto pagan los 10 principales bancos por un depósito a plazo fijo

El Banco Central de la República Argentina (BCRA), publica a diario los rendimientos que ofrecen los bancos públicos y privados para que los ahorristas puedan ver de manera rápida y sencilla donde les conviene colocar sus ahorros. Esta lista se aplica a los depósitos a 30 días.

- Banco Macro: 27% TNA

- Banco Nación: 26% TNA

- Banco Comafi: 26% TNA

- Banco Provincia: 25% TNA

- Banco Credicoop: 25% TNA

- Banco Galicia: 24% TNA

- Banco ICBC: 23,5% TNA

- BBVA: 23% TNA

- Banco Santander: 23% TNA

- Banco Ciudad: 23% TNA

Qué es un plazo fijo

Un plazo fijo es una opción para invertir en bancos o entidades financieras en donde el usuario deposita el dinero que desea por un período determinado a una tasa de interés fija. Durante este tiempo, conocido como el “plazo”, el dinero no puede ser retirado sin incurrir en penalizaciones. Al final de este tiempo, el inversor recibe el monto original más los intereses generados.

La Tasa Nominal Anual (TNA), por su parte, es un valor de referencia que se utiliza para las operaciones financieras. Indica el porcentaje de interés que se cobrará o pagará por un producto, en un plazo de un año sin períodos de capitalización intermedio.

¿Cómo invertir en un plazo fijo a 30 días?

Primero, se debe ingresar a la cuenta de home banking del banco o entidad financiera. Si no se cuenta con una, se debe abrir con la documentación necesaria.

El paso siguiente es ir a la sección Inversiones.

Una vez ahí, se debe dirigir al apartado Plazo Fijo y darle click.

Ahí se selecciona el monto de dinero que se quiere invertir y el tiempo, por ejemplo: $500.000 a 30 días.

Una vez elegido el monto de dinero y tiempo, se debe confirmar la operación y ya estará realizado el plazo fijo.

Cuando termine este período de tiempo, el banco o entidad financiera debe pagarle el dinero invertido junto con la tasa de interés (TNA) de diferencia.

