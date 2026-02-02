Plazo fijo: qué tasas pagan los principales bancos en la primera semana de febrero de 2026

Con el inicio de febrero, los plazos fijos en pesos continúan siendo una de las alternativas de ahorro más consultadas por los argentinos que buscan resguardar sus fondos con un rendimiento conocido y seguro.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) publica diariamente la comparación de tasas que informan las entidades financieras para plazos fijos online a 30 días, lo que permite a los ahorristas evaluar las mejores opciones antes de invertir.

Según el último comparador oficial disponible al 2 de febrero de 2026, estas son las tasas ofrecidas por los principales bancos.

Plazos fijos: qué tasas de interés pagan los bancos hoy

Tasas Nominales Anuales (TNA) estimadas para plazos fijos online a 30 días según el comparador del BCRA al 2 de febrero de 2026.

- Banco de la Nación Argentina: 26 %

- Banco Santander Argentina: 23 %

- Banco de Galicia y Buenos Aires: 24 %

- Banco de la Provincia de Buenos Aires: 27 %

- Banco BBVA Argentina: 22 %

- Banco Macro: 27,5 %

- Banco GGAL SA: sin dato informado

- Banco Credicoop Cooperativo Limitado: 25 %

- Banco ICBC (Industrial and Commercial Bank of China): 23,5 %

- Banco de la Ciudad de Buenos Aires: 23 %

Estos datos corresponden a plazos fijos constituidos a través de canales digitales por un monto de referencia, y pueden variar según la entidad, el monto del depósito y las condiciones comerciales propias de cada banco.

La calculadora del Plazo fijo: cuánto gano si invierto $1.000.000 a 30 días

Además de las tasas de los bancos tradicionales, otras entidades ofrecen rendimientos superiores, en varios casos por encima del 30 % para plazos fijos constituidos online.

Consejos para crear un plazo fijo

Guardar dinero en casa no genera ningún rédito. El plazo fijo ofrece un rendimiento conocido desde el inicio, es simple y seguro, y permite que los ahorros generen intereses en el corto plazo. Compará tasas entre bancos. Las diferencias de tasas pueden ser significativas entre entidades, por lo que comparar opciones antes de invertir es fundamental. Evaluá distintos plazos. Aunque en esta nota se detallan las tasas a 30 días, plazos más largos pueden ofrecer rendimientos superiores y adaptarse mejor a tus objetivos de ahorro. Revisá promociones y condiciones. Algunas entidades ofrecen mayores tasas para nuevos clientes o depósitos realizados por canales digitales, lo que puede mejorar la rentabilidad final del plazo fijo. Por lo general, a mayor monto depositado, mayor es la tasa que el banco está dispuesto a pagar. El monto mínimo para un plazo fijo suele ser de $1000. Las operaciones de plazo fijo pueden hacerse en pesos o en dólares, y la tasa de uno y otro son diferentes.

Plazos fijos arriba del 30%: El Tesoro y la falta de pesos empujan las tasas al alza

7. Es recomendable invertir en un plazo fijo cuando se está seguro de que no se necesitará el dinero depositado durante un determinado tiempo, debido a que el mismo quedará inmovilizado sin poder ser retirado hasta su vencimiento.

8. Los plazos fijos en pesos son son compensables; esto incrementa su seguridad ya que permite evitar el traslado del dinero de una entidad a otra. Al presentar un plazo fijo compensable en otra entidad, las opciones a las que se pueden acceder son: depositarlo en otra cuenta o constituir un nuevo plazo fijo.

9. Antes de constituir un plazo fijo, chequear la tasa de interés en distintas entidades para optar por la mejor oferta de tasas de interés.

10. No son compensables aquellos plazos fijos que poseen una modalidad específica (ej. precancelables, ajustables con cláusula CER, UVas, etc.) ni los que se hayan realizado electrónicamente (por cajero, Home Banking, teléfono, etc.), ya que es necesario poseer el documento físico para presentarlo en otra entidad.

