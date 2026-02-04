Banco Central de Chile consideró recortar su tasa de interés en su última reunión

El Banco Central de Chile señaló que su tasa de interés de referencia debería converger al punto medio de su rango de valores neutrales —estimado en 4,25%— y consideró un recorte en su decisión de política monetaria de enero, según las minutas de la reunión.

La actividad económica de Chile tuvo un leve repunte en diciembre

“Todos los Consejeros coincidieron en que, dado el estado actual de la economía —con la brecha prácticamente cerrada, una inflación cercana a la meta y sin riesgos relevantes para los precios en el corto plazo— la Tasa de Política Monetaria (TPM) debía converger al punto medio de su rango de valores neutrales”, escribieron las autoridades monetarias en las minutas publicadas el miércoles. En el informe de política monetaria de diciembre, los banqueros centrales indicaron que el punto medio de ese rango era 4,25%.

Las autoridades monetarias consideraron un recorte de un cuarto de punto en la reunión del mes pasado antes de optar por mantener los costos de endeudamiento sin cambios en el 4,5%. Varios consejeros citaron “factores tácticos y consideraciones de gestión de riesgos”, incluido el hecho de que el consenso anticipaba una mantención de la TPM, según las minutas.

Los miembros del Consejo también mencionaron dudas sobre la persistencia del reciente aumento de la productividad y sus efectos sobre las presiones inflacionarias, señalando que ese tema será analizado en el próximo informe trimestral de política monetaria del banco central.

Los banqueros centrales, liderados por Rosanna Costa, se enfrentan a un escenario de fortalecimiento económico y disminución de las presiones de los precios al consumidor. Esperan que la inflación se desacelere hasta la meta de 3% en el primer trimestre de este año, justo cuando el presidente electo José Antonio Kast asumirá el cargo con una plataforma promercado centrada en la desregulación, la seguridad pública y recortes de impuestos. Una encuesta reciente de Bloomberg entre inversionistas reveló que la mayoría —aunque no todos— prevé un recorte de un cuarto de punto en marzo.

Más recientemente, la actividad económica subió un 0,6% en diciembre, frente a la estimación de -0,2% según la mediana de las proyecciones de analistas en una encuesta de Bloomberg, según informó el banco central el lunes. Las cifras llegaron días después de que los responsables de política advirtieran que factores transitorios habían afectado el crecimiento en noviembre.

Las autoridades monetarias también han recibido ayuda en su lucha contra la inflación gracias al fortalecimiento del peso, que se ha apreciado casi un 5% frente al dólar en lo que va del año. Un tipo de cambio más fuerte ayuda a controlar los costos de las importaciones chilenas, como los combustibles.