Chile podría reducir su tasa de interés en marzo

Los inversionistas apuestan a que la autoridad monetaria de Chile reducirá las tasas de interés en un cuarto de punto en su próxima reunión en marzo, dos semanas después de que llegue al poder un nuevo gobierno que ha prometido revitalizar el crecimiento económico.

Casi dos tercios de los 20 analistas y operadores encuestados por Bloomberg la semana pasada prevén que la tasa clave será reducida al 4,25% el 24 de marzo. Sería la decimocuarta, y probablemente la última, de una serie de reducciones a lo largo de los tres años anteriores.

El pronóstico de un recorte en los costos de endeudamiento se produce en medio de un mayor optimismo sobre el crecimiento económico de cara a la nueva presidencia de José Antonio Kast, quien asumirá el cargo el 11 de marzo. Kast se ha comprometido a reducir drásticamente la burocracia y el impuesto de sociedades para reactivar el crecimiento, que fue inestable en el segundo semestre del año pasado. A medida que bajan las tasas y crece el optimismo sobre el crecimiento, alrededor del 55% de los encuestados prevé un aumento de la pendiente de la curva del bono nominal, el porcentaje más alto desde agosto.

“Se espera que los altos precios del cobre, la desregulación y la reducción de la burocracia, y las políticas proempresariales bajo Kast impulsen una mayor inversión y un aumento de la actividad en el futuro, lo que justifica una mayor pendiente de la curva”, dijo Christopher Mejía, analista de deuda soberana de mercados emergentes en T Rowe Price.

El índice Imacec de Chile, un referente del producto interno bruto, aumentó solo un 1,2% en noviembre respecto al año anterior, en comparación con un crecimiento del PIB del 1,6% en el tercer trimestre y alrededor del 2,8% en el primer semestre del año.

Banco central

Los miembros de la junta directiva, encabezados por Rosanna Costa, votaron de manera unánime el martes pasado a favor de mantener estables los costos de endeudamiento en el 4,5%, ya que las autoridades estiman que la inflación alcanzará el objetivo del 3% en los próximos meses por primera vez en cinco años. Sin embargo, el comunicado no ofreció ninguna orientación sobre cuándo se reanudaría el ciclo de flexibilización, lo que muestra cautela ante la intensificación de los riesgos en la economía global.

Aun así, Barclays, Deutsche Bank e Itaú han previsto un recorte final de 25 puntos básicos para marzo, mientras que Santander Chile lo considera “probable”. Esto situaría la tasa de política monetaria dentro del rango neutral estimado por el banco central (entre el 3,75% y el 4,75%), por lo que no se esperan más recortes.

“Inflaciones core y subyacente bajo lo esperado en enero y febrero, podrían adelantar el recorte”, dijo Ignacio Barison, vicepresidente de renta fija de SURA Investments.

Aun así, casi la mitad de los encuestados considera que la Reserva Federal es el principal impulsor de las tasas locales este mes. El banco central estadounidense mantuvo sin cambios los costos de endeudamiento el miércoles, y el mercado actualmente prevé un recorte de 25 puntos básicos en junio o julio y una reducción adicional para finales de 2026.

Pero esa perspectiva es incierta después de que el presidente Donald Trump nominara a Kevin Warsh la semana pasada para la presidencia de la Fed. Warsh ha respaldado los recortes de tasas.

“Si la Fed recorta las tasas más de lo previsto, esto “podría dar un respiro para nuevos recortes (a nivel local)”, afirmó Mejía. “Sin embargo, algunos miembros de la junta del banco central chileno han señalado la necesidad de mantener las tasas más altas en este ciclo. Por lo tanto, más allá del 4,25%, no creo que el Banco Central de Chile implemente más recortes”.

Vencimientos más largos

Kast se ha comprometido a impulsar el crecimiento del país al 4% al final de su gobierno. El Banco Central de Chile prevé actualmente una expansión de la economía de hasta un 3% este año, mientras que los economistas encuestados por la autoridad monetaria prevén un crecimiento del 2,5%.

Las autoridades monetarias señalaron la semana pasada que la actividad interna se verá impulsada por las condiciones económicas globales, incluyendo un aumento en el precio del cobre, el principal producto de exportación de Chile. El cobre subió a US$14.500 por primera vez en la historia en la Bolsa de Metales de Londres el jueves tras una oleada de compras por parte de inversionistas chinos.

A medida que mejoran las perspectivas y baja la tasa de referencia, los inversionistas comienzan a considerar bonos con vencimientos más largos en busca de rentabilidad. Alrededor del 10% de los encuestados recomendó invertir en bonos en pesos con vencimiento a 12 años o más, mientras que una cuarta parte indicó preferir bonos con vencimiento entre 6 y 11 años. Ambas cifras son las más altas desde que se reanudó la encuesta en marzo del año pasado.

“A diferencia de años anteriores, hoy la curva presenta pendiente positiva, por lo que estar alocado en mayores duraciones aporta un mayor carry”, dijo Barison.