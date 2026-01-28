Chile mantiene sin cambios su tasa de interés ante un mayor optimismo económico

El banco central de Chile mantuvo sin cambios su tasa de interés de referencia tras haberla recortado dos veces el año pasado, mientras los responsables de política monetaria evalúan el impacto de la mejora de las perspectivas económicas del país sobre la actual desaceleración de la inflación.

Los miembros de la junta, encabezados por Rosanna Costa, mantuvieron los costos de financiamiento estables en 4,5% a última hora del martes, en línea con las expectativas de casi todos los economistas encuestados por Bloomberg, con una sola previsión que apuntaba a un recorte de un cuarto de punto. El banco aplicó recortes por un total de 50 puntos básicos en 2025, incluido uno de 25 puntos básicos en diciembre.

Si bien es probable que la inflación alcance el objetivo de 3% en los próximos meses, los responsables políticos prevén que volverá a superar ese nivel hacia finales de año, justo cuando se prevé que la economía cobre impulso bajo la nueva administración de José Antonio Kast. El presidente electo se ha comprometido a reducir los impuestos a las empresas y eliminar regulaciones. El mes pasado, el banco central estimó que el producto interno bruto podría crecer hasta 3% este año, frente al 2,4% de 2025.

Los incentivos para recortar más son limitados

“El crecimiento de la actividad es resistente, por lo que los incentivos para recortar más son limitados”, escribieron economistas de Barclays Plc, entre ellos Gabriel Casillas, en una nota previa a la decisión. Aunque las perspectivas de los precios al consumidor han mejorado, señalaron que “la inflación de los servicios básicos sigue siendo algo elevada”.

El crecimiento económico en la segunda mitad del año será dinámico, ya que el gobierno desbloqueará la inversión, afirmó el nuevo ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en una entrevista publicada el domingo en el diario El Mercurio. El mercado laboral se fortalecerá en los próximos 12 a 24 meses, con la creación de unos 200.000 puestos de trabajo, añadió. La administración de Kast asumirá el cargo el 11 de marzo.

Los precios al consumidor subieron 3,5% en diciembre frente al mismo mes del año anterior, según la agencia nacional de estadísticas. Los esfuerzos del banco central por moderar el aumento del costo de vida se han visto respaldados por el peso, que se ha apreciado alrededor de 12% en los últimos seis meses, abaratando las importaciones.