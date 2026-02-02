La actividad económica de Chile tuvo un leve repunte en diciembre

La actividad económica de Chile se recuperó en diciembre en un informe publicado días después de que el banco central mantuviera su tasa de interés en el nivel más bajo desde 2022 y dijera que factores temporales habían frenado el crecimiento.

Chile mantiene sin cambios su tasa de interés ante un mayor optimismo económico

El índice Imacec, un referente del producto interno bruto, subió un 0,6% en el mes, en comparación con el pronóstico promedio de -0,2% de los analistas en una encuesta de Bloomberg. La economía avanzó 1,7% respecto al año anterior, dijo el banco central el lunes.

Los responsables de la política monetaria de Chile, liderados por Rosanna Costa, sostuvieron la tasa de interés inalterada la semana pasada, y dijeron que la actividad local se enfrentó a dificultades temporales en noviembre. Además, los miembros de la junta advirtieron que los riesgos políticos y económicos globales se están intensificando. Aun así, los precios del cobre —la principal exportación del país— se encuentran en niveles históricamente altos, la inflación está disminuyendo y la confianza de los inversionistas está mejorando ante las expectativas de que el gobierno entrante será favorable al mercado.

El comercio creció un 2,3% intermensual en diciembre y la industria un 1,5%, según el banco central. Por otro lado, la minería disminuyó un 1% durante el mismo período.

El presidente electo, José Antonio Kast, prometió simplificar las regulaciones, fortalecer las cuentas fiscales y reducir los impuestos a sociedades para impulsar el crecimiento económico al 4% anual desde los niveles actuales cercanos al 2,5%. Asumirá el cargo el 11 de marzo.

Kast tomará las riendas de una economía que ha mejorado en áreas como la inflación, que el banco central prevé que se desacelere hasta el objetivo del 3% en el primer trimestre de este año. Aun así, los desafíos incluyen el desempleo, que está por encima de los niveles previos a la pandemia en 8%, y una deuda pública que ha alcanzado el nivel más alto desde la década de 1980.