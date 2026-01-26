“Kast tiende al centro desde la derecha, al igual Boric lo hizo desde la izquierda”

El analista y consultor político chileno Rodrigo Navarro analizó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), el escenario que se abre en Chile tras la salida de Gabriel Boric y la llegada de José Antonio Kast a la presidencia. A días de la nominación del nuevo gabinete, Navarro advirtió que “se plantea precisamente que se pueda orientar un poco más hacia el centro”, aunque alertó que se trata de una apuesta “un poco arriesgada”, tanto por “el poco conocimiento de las personas que asumen como ministros” como por la posible reacción del electorado que apoyó una propuesta originalmente más dura.

Nos gustaría una especie de balance trascordillerano. ¿En qué va a cambiar Chile con la salida de Boric y el ingreso de Kast?

Por verse. Ha sido noticia en estos últimos días que el presidente electo, Antonio Kast, ya nominó su nuevo gabinete. Es un gabinete que está integrado por muchos personajes independientes, de muy poco conocimiento varios de ellos, y se prepara para dar algún tipo de gobernanza un poco con su propio estilo, fuera de lo que son los partidos políticos tradicionales.

Si te das cuenta, en la nominación del gabinete en sí son muy pocos los de partidos políticos: de la UDI, la Unión Demócrata Independiente, y uno de Renovación Nacional. Y hay también algunos otros partidos que están más bien en vías de extinción, como lo que es Demócratas, lo que era una facción del ADCENTE.

Todo esto está por verse, cómo es lo que se va a plantear a nivel de gobierno, porque los partidos políticos básicamente criticaron un poco la excesiva nómina independiente y tan pocas personas de los partidos. Entonces está por verse cómo se va a ir conformando el gobierno, cómo va a ir buscando las alternativas para poder “hincar el diente”, como decimos acá en Chile, a temas como la seguridad, el empleo, entre otros.

Ahora, la nominación de este gabinete, ¿indica un giro hacia el centro del candidato o una profundización hacia la derecha de lo que fue su discurso en el momento electoral?

Lo que se plantea es precisamente lo que tú mencionas: que se pueda orientar un poco más hacia el centro. El asunto es que puede ser un poco arriesgado. Varios en los análisis que se han hecho, y que he hecho también, toman este gabinete como uno que puede tener cierto riesgo, producto del poco conocimiento de las personas, de los ministros que asumen, y también quizás porque, si se tira muy al centro, puede generar alguna molestia en el electorado que votó por la opción del presidente electo, José Antonio Kast. Entonces la disyuntiva es bien llamativa y vamos a ver cómo la va a ir abordando el presidente electo y su equipo.

Ahora, podríamos decir que resulta lógico que un candidato trate de conformar a los propios y, cuando le toca ser presidente, tiene que ser presidente de todos los chilenos e incluir también a quienes no lo votaron. No sé si hay una actitud más de estadista que de simplemente un político que está compitiendo en una elección.

Eso es lo que está por verse. Lo que pasa es que una de las grandes razones por las cuales la proporción de votantes fue tan amplia para el presidente electo es precisamente lo que se prometió en campaña. Eso fue en cosas de campaña. Es decir, se tiró bien a la derecha en lo que eran las propuestas, pero también vamos a ver cuánto se puede tirar, porque hay un marco que está establecido en campaña y vamos a ver cuánto se puede correr el cerco de un lado para otro.

¿Boric no hizo lo mismo? Su discurso era más de izquierda y cuando llegó al gobierno se tiró más al centro. ¿No hay una continuidad, en el caso de los presidentes chilenos, de que los cambios de gobierno no sean de 180 grados como sí pasa en la Argentina? Pasa lo mismo en nuestro vecino Uruguay.

Sí, se tiende a moderarse el que es inicialmente candidato y que luego le toca gobernar. Se tiende a moderar. El tema es cuánto de eso va a incidir en lo que es la aprobación ciudadana, que lo vamos a estar viendo después. Y vamos a chequear también cuánto es lo que puede cambiar en efecto de situaciones tan complejas como las que está abordando Chile hoy día.

Te mencioné el tema del empleo, pero sobre todo lo que es la seguridad. Vamos a ver cómo se va a abordar, con este recién creado Ministerio de Seguridad, cómo se va a abordar lo que está ocurriendo en Chile, con las cifras que se van a ir dando, de la estrategia a nivel de Estado para combatir lo que es la delincuencia. Todo eso está por verse. Entonces podemos especular muchas cosas, pero esto, a partir del 11 de marzo, se va a empezar a ver de manera más sustancial.

Bachelet dejó la presidencia y luego volvió a ella, y se hizo una figura internacional: integró el comité, presidió el comité sobre derechos humanos de las Naciones Unidas. Ahora es candidata incluso a secretaria general de las Naciones Unidas. Se mencionó incluso que pudiera haber sido candidata a presidente nuevamente. Boric, que es aún más joven, ¿cuál es el futuro del progresismo, de la centroizquierda? ¿Cuál es el futuro de ese sector político y de Boric en particular?

Esa también es una de las disyuntivas que van a empezar a chequearse a partir del 11 de marzo. Lo que yo te puedo decir, y lo que es la impresión que uno tiene, es que la oposición va a ver quién va a ser su líder. Naturalmente, uno podría decir que podría ser el presidente Gabriel Boric, el actual presidente, o bien podría ser la candidata Jeannette Jara. Vamos a ver cómo se van a ir armando las estructuras de oposición y quién va a salir fortalecida y quién va a salir, de alguna manera, liderando este sector. Eso está por verse también. Creo que va a ser un interesante duelo y ver si alguien más se puede meter también para competir eso.