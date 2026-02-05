La pobreza habría bajado al 26,9% en el tercer trimestre del 2025, según Capital Humano

La pobreza en la Argentina se habría ubicado en 26,9% durante el tercer trimestre de 2025, lo que representaría una baja interanual de 11,4 puntos porcentuales frente al mismo período de 2024, cuando alcanzaba el 38,3%. En paralelo, la indigencia habría tenido un descenso, para llegar al 6%, con una caída de 3,2 puntos porcentuales respecto del 9,2% registrado un año atrás.

Las cifras surgen de una estimación elaborada por el Ministerio de Capital Humano, a través del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS), a partir de los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) publicados por el INDEC, correspondientes al tercer trimestre de 2025.

La proyección confirmaría una tendencia sostenida de reducción de la pobreza, luego del pico registrado en el primer trimestre de 2024, cuando el indicador trepó al 54,8%, en un contexto de fuerte inestabilidad macroeconómica y aceleración inflacionaria.

Desde el Gobierno atribuyen esta evolución a una combinación de factores. Por un lado, a las políticas económicas orientadas a desacelerar la inflación y estabilizar las principales variables macro, y por otro, a las acciones focalizadas del Ministerio de Capital Humano, con énfasis en la asistencia directa y el acompañamiento a los sectores de mayor vulnerabilidad.

En su cuenta de X, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, afirmó lo siguiente: "Equilibrar la macroeconomía, poner un freno a la inflación, y focalizar las transferencias hacia los sectores más vulnerables, de manera directas y transparente, sin intermediarios, nos está permitiendo seguir bajando la pobreza en la Argentina".

Cabe recordar que el INDEC publica la medición oficial de pobreza de manera semestral. El último dato disponible, correspondiente al primer semestre de 2025, arrojó una incidencia del 31,6%, mientras que la próxima medición oficial se conocerá en marzo de 2026, cuando se difundan los resultados del segundo semestre de 2025.

FN/ML