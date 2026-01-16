Criar un hijo costó hasta $600.000 en diciembre del 2025, según el INDEC

Los hogares argentinos necesitaron entre $460.178 y $586.627 en diciembre para cubrir los gastos de un niño según su edad, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Según la canasta de crianza de la primera infancia, la niñez y la adolescencia (0 a 12 años) publicada por el organismo estadístico, el costo de criar a un menor de 1 año se ubicó en los $460.178. De ello, $148.236 fueron en costos de bienes y servicios, mientras que los $311.942 restantes fueron gastos del cuidado.

Para la crianza de un niño entre 1 y 3 años, el costo total fue de $547.913. Ese número estuvo compuesto por $191.408 en bienes y servicios y $356.505 en cuidados.

Con respecto a niños de 4 a 5 años, la canasta total fue de $466.596, compuesta de $243.780 en costos de bienes y servicios y $222.816 en costos de cuidado.

Por último, en la franja de 6 a 12 años el costo fue de $586.627, el más alto: $302.411 en gastos de bienes y servicios y $284.217 en gastos de cuidados.

Cómo se determina los costos que mide INDEC

Para la estimación del costo del cuidado de infantes, niñas, niños y adolescentes se considera, en primer término, el tiempo teórico requerido de cuidado para cada uno de los tramos de edad. A su vez, las horas de cuidado se valorizan tomando la remuneración de la categoría “Asistencia y cuidado de personas” del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares

En el caso del cálculo del costo de los bienes y servicios para el desarrollo de infantes, niñas, niños y adolescentes se toma el valor mensual de la canasta básica total (CBT) del Gran Buenos Aires (GBA) que difunde todos los meses el INDEC para la medición de la pobreza.

Dentro de la CBT se incluye tanto el costo de adquisición de los alimentos necesarios para cubrir los requerimientos energéticos mínimos como el de los bienes y servicios no alimentarios (vestimenta, transporte, educación, salud, vivienda, etcétera).

En el último mes del 2025 una familia compuesta por dos adultos y dos menores, necesitó contar con ingresos de $1.308.713 para no ser pobre y $589.510 para no caer en la indigencia, de acuerdo con los datos de Canasta Básica Total (CBT) y Canasta Básica Alimentaria (CBA) informados por el Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC).

Durante cuatro meses la canasta de crianza no actualizó el costo de los cuidados

Con respecto a la inflación de diciembre, que según indico el INDEC se ubicó en 2,8%, la variación mensual de la CBT estuvo por encima, al igual que la CBA, ya que ambas subieron 4,1% en relación a noviembre del mismo año.

Al momento de comparar contra diciembre, pero del año 2024, la CBA y la CBT aumentaron 31,2% y 27,7% y quedaron por debajo en la medición interanual del Índice de Precios al Consumidor (31,5%).

Según el INDEC, la CBA se determina tomando en cuenta los requerimientos normativos kilocalóricos y proteicos imprescindibles para que un varón adulto de entre 30 y 60 años, de actividad moderada, cubra durante un mes esas necesidades (adulto equivalente). Además, se seleccionan los alimentos y sus cantidades en función de los hábitos de consumo de la población a partir de la información provista por la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo).

Para determinar la CBT se amplía la CBA considerando los bienes y servicios no alimentarios. La estimación se obtiene mediante la aplicación del coeficiente de Engel (CdE), definido como la relación entre los gastos alimentarios y los gastos totales observados en la población de referencia.

