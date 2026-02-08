Milei juega en dos tableros con el FMI: Sturzenegger con Georgieva en Arabia Saudita y revisión técnica en Buenos Aires

En un domingo de actividad diplomática, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se reunió en Alula (Arabia Saudita) con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en paralelo a la segunda revisión técnica del programa que el organismo realiza en Buenos Aires.

El encuentro se enfocó en la agenda 2026 del Consejo Asesor sobre Emprendimiento y Crecimiento del Fondo, con la cual el Gobierno busca posicionar su programa de reformas como referencia internacional. Allí se abordaron los lineamientos de trabajo del próximo año y el rol del esquema de desregulación impulsado por la administración de Javier Milei.

Tras la reunión, ambos funcionarios difundieron mensajes en redes sociales. Sturzenegger sostuvo que las reformas estructurales locales son vistas como un modelo replicable: “Hoy me reuní en Alula con Kristalina Georgieva para trabajar la agenda 2026 del Comité asesor sobre crecimiento económico. Los avances en desregulación del Gobierno de Javier Milei son ejemplo para otros países”.

Por su parte, Georgieva calificó el intercambio como “excelente” y lo vinculó a la aplicación concreta de las discusiones del Fondo en los países miembros. “Excelente intercambio con Federico Sturzenegger sobre la agenda 2026 de nuestro Consejo Asesor sobre Emprendimiento y Crecimiento y sobre cómo podemos poner en práctica las conclusiones de sus debates para el conjunto de los países miembros del FMI”, destacó.

Revisión técnica en Buenos Aires

Mientras se desarrollaba la reunión en Medio Oriente, una misión encabezada por el jefe de misión para Argentina, Luis Cubeddu, inició en la capital argentina la segunda revisión del acuerdo vigente.

En el plano fiscal, los datos preliminares resultan favorables para el Gobierno: el superávit primario cerró en 1,4% del PBI, por encima del 1,3% comprometido con el organismo. Sin embargo, el foco de los técnicos estará puesto en dos variables centrales: la velocidad de acumulación de reservas del Banco Central y la sostenibilidad del ajuste durante el resto de 2026.

