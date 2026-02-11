El Riesgo País de Argentina cerró la jornada del miércoles 11 de febrero de 2026 en 506 puntos básicos, manteniendo la tendencia observada a principios de mes por encima del umbral de las 500 unidades. Mientras los títulos soberanos muestran movimientos mixtos, el mercado local reaccionó a los datos económicos recientes, destacando una inflación del 2,9% en enero.

A pesar de la volatilidad en las acciones líderes, que registraron bajas en Wall Street y en la plaza local, los bonos mantienen cierta estabilidad, permitiendo que el diferencial de tasas con el Tesoro estadounidense permanezca en niveles significativamente menores a los registrados meses atrás.

A cuánto cotizó el riesgo país hoy en Argentina

Según los datos registrados por Rava Bursátil, el Riesgo País inició la jornada en 507 puntos básicos, alcanzando un valor máximo de 510 y un mínimo de 506 durante la sesión. Al cierre de las operaciones, el índice se posicionó en 506,00 puntos.

Cotización riesgo país miércoles 11 de febrero

Esta cifra se da en un marco donde el índice S&P Merval retrocedió un 1,4% en pesos y los bonos soberanos en dólares, como el Global 2046, mostraron retrocesos marginales.

La evolución del Riesgo País en la última semana

Durante los últimos siete días, el indicador de JP Morgan ha mostrado una oscilación constante cerca de la barrera de los 500 puntos. El lunes 9 de febrero el índice se situaba en 504 puntos, tras haber iniciado el mes en niveles de 495 puntos básicos. Este ligero ascenso semanal del 3,23% rompió la racha de estabilidad que se mantenía a finales de enero, cuando el indicador llegó a perforar los 490 puntos.

La dinámica semanal estuvo influenciada por la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero, que fue del 2,9%. Según informes de entidades financieras como JP Morgan, la expectativa es que la inflación se mantenga por encima del 2% mensual durante el primer semestre, lo que genera cautela entre los inversores respecto a la velocidad de la recuperación económica y el cumplimiento de las metas fiscales.

Comparado con el inicio del año, cuando el Riesgo País promediaba los 571 puntos básicos, el indicador actual representa una mejora sustancial en la percepción de solvencia del país. Sin embargo, la resistencia a bajar de los 500 puntos en esta última semana sugiere que el mercado cree que será difícil que la inflación baje del 2% mensual, al menos hasta la mitad de año.

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País, formalmente conocido como Emerging Markets Bond Index (EMBI), es un índice elaborado por el banco de inversión JP Morgan que mide la diferencia de tasa de interés que pagan los bonos denominados en dólares, emitidos por países subdesarrollados, frente a los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Esta brecha se expresa en puntos básicos, donde 100 puntos equivalen a un 1%.

En términos prácticos, el Riesgo País se calcula como el diferencial de tasas de interés entre los bonos de deuda de un país y los del Tesoro de Estados Unidos, considerados como libres de riesgo. Es un termómetro de la confianza de los mercados internacionales en la capacidad de un Estado para cumplir con sus obligaciones financieras.

Para Argentina, un nivel de 506 puntos básicos implica que el país debería pagar aproximadamente un 5,06% más de interés que el Gobierno estadounidense para financiarse en los mercados voluntarios de deuda. Cuanto más alto es este índice, mayor es la percepción de probabilidad de incumplimiento de pago (default) y más costoso resulta para el sector público y privado acceder al crédito externo.