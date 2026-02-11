El Banco Central compró US$ 214 millones, la adquisición de divisasa más alta del 2026

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) continúa con su ritmo de compras en el mercado cambiario. En esta oportunidad la autoridad monetaria compró US$ 214 millones. Las reservas internacionales brutas crecieron y llegaron a los US$ 45.307 millones, con un aumento US$ 75 millones respecto a la última jornada.

La autoridad monetaria efectuó compras de reservas en las últimas 27 ruedas y sumó compras por US$ 1.906 millones desde que comenzó el año. En febrero acumula compras por US$ 749 millones. Según el economista Federico Machado, las Reservas Netas se sitúan al día de la fecha en -US$ 532 millones.

Nuevo esquema de bandas cambiarias y compra de reservas

A partir de este 2026, las bandas cambiarias se ajustan conforme al dato de inflación más reciente reportado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). En este contexto, el Banco Central implementó un mecanismo de adquisición de divisas para fortalecer sus reservas en moneda extranjera.

Según proyecciones oficiales, las compras de divisas por parte del BCRA podrían ubicarse entre US$ 10.000 millones y US$ 17.000 millones a lo largo de 2026, en función del nivel de remonetización que experimente la economía.

Un punto importante a tener en cuenta es que el BCRA también mantiene bajo observación el volumen de dólares adquiridos en el mercado. Las compras diarias no deben superar el 5% del monto total operado en el mercado cambiario, con la finalidad de evitar alteraciones en la dinámica habitual.

FN cp