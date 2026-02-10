El Riesgo País de Argentina, el indicador que mide el diferencial de tasa de los bonos soberanos frente a los del Tesoro de Estados Unidos, cerró este martes 10 de febrero de 2026 en 507 puntos básicos, de acuerdo con los datos suministrados por Rava Bursátil.

El mercado local operó en una jornada de contrastes, en la que la recuperación parcial de los activos financieros permitió una leve compresión respecto a los máximos de la rueda, aunque el indicador se mantiene por encima de los niveles mínimos registrados a finales de enero.

La volatilidad reciente ha estado impulsada por factores internos, como la salida de funcionarios clave del área estadística, y un clima internacional de mayor aversión al riesgo que impactó de manera directa en la cotización de los títulos públicos en dólares.

La inflación de enero habría sido más baja con la fórmula que no aplicó el INDEC

A cuánto cotizó el riesgo país hoy en Argentina

Durante la jornada financiera de este martes 10 de febrero de 2026, el Riesgo País inició la rueda en 504 puntos básicos y alcanzó un máximo intradía de 509 puntos, para finalmente estabilizarse en los 507 puntos al cierre del mercado.

Cotización riesgo país martes 10 de febrero

Esta fluctuación ocurre en un contexto donde los bonos soberanos en dólares mostraron un comportamiento dispar. A pesar de la caída en el valor de algunos títulos públicos, la brecha respecto a los activos de referencia de Estados Unidos se mantuvo en niveles que los analistas consideran críticos para el regreso de Argentina a los mercados internacionales de crédito voluntarios.

La evolución del Riesgo País en la última semana

En los últimos siete días, el indicador elaborado por el JP Morgan ha mostrado una tendencia ascendente, quebrando la estabilidad lograda a finales de enero. El pasado martes 3 de febrero, el índice volvió a superar la barrera de los 500 puntos básicos, impulsado por lo que operadores del mercado denominaron un "martes rojo" debido al desplome de acciones argentinas en Wall Street. Esta presión se mantuvo durante el resto de la semana, llegando a tocar los 512 puntos el lunes 9 de febrero.

Reforma laboral: qué cambia en las horas extra y cómo es el "banco de horas"

El incremento del riesgo percibido por los inversores coincide con una mayor volatilidad en el mercado cambiario y ruidos en la gestión económica local. Según informes de mercado, la salida de Marco Lavagna del INDEC generó incertidumbre sobre la futura medición de precios, sumándose a la preocupación por una inflación que "se resiste a bajar" a pesar del ajuste monetario. El sector bancario fue uno de los más afectados en la bolsa, lo que debilitó la demanda de bonos y empujó el indicador hacia arriba.

No obstante, el nivel actual de 507 puntos representa una mejora sustancial si se compara con los registros de años anteriores, aunque se aleja del piso reciente de 474 puntos alcanzado a fines de enero de 2026. Los analistas señalan que para que el riesgo país continúe su senda descendente, el Gobierno deberá garantizar la estabilidad de las metas fiscales y la acumulación de reservas internacionales, las cuales recientemente superaron los u$s 45.000 millones.

Qué es el Riesgo País

El riesgo país es un indicador financiero que mide la probabilidad de incumplimiento en el pago de la deuda externa de una nación. La entidad bancaria JP Morgan confecciona este valor mediante el índice EMBI+. Se expresa en puntos básicos, donde 100 puntos equivalen a un 1% de tasa de interés adicional sobre el rendimiento de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos.

Reforma laboral: qué cambia con las indemnizaciones de los trabajadores con la nueva ley

El cálculo se basa en el diferencial de tasas: si los bonos estadounidenses rinden un 4% y los bonos argentinos un 9%, el riesgo país sería de 500 puntos básicos. Este valor es fundamental porque determina el costo de financiamiento tanto para el Estado como para las empresas privadas en el mercado internacional.

Un riesgo país elevado indica una baja confianza de los mercados en la capacidad de pago del país, lo que dificulta el acceso a divisas y encarece la inversión productiva. Por el contrario, un descenso del índice suele estar asociado a políticas de equilibrio fiscal, aumento de reservas y estabilidad política, factores que mejoran la percepción crediticia de la nación ante los inversores extranjeros.