El Riesgo País de Argentina finalizó la primera rueda de la semana con una tendencia a la baja, situándose en los 504 puntos básicos según los datos reportados por Rava Bursátil.

Este movimiento se explica principalmente por la recuperación de los bonos soberanos en dólares, que registraron subas de hasta un 1,3%. La jornada financiera estuvo marcada por una caída en las cotizaciones del dólar y un saldo comprador para el Banco Central, factores que contribuyeron a mejorar la percepción de riesgo de los activos locales en el mercado internacional.

A cuánto cotizó el riesgo país hoy en Argentina

Durante la jornada de este lunes 9 de febrero de 2026, el índice de Riesgo País medido por el banco de inversión JP Morgan para la Argentina cerró en 504 puntos. Según el registro histórico de Rava Bursátil, el indicador inició el día en 512 unidades y alcanzó un mínimo intradía de 501 puntos antes de estabilizarse en su valor de cierre.

Riesgo país lunes 9 de febrero

Esta cifra representa una de las mayores bajas del mes, reflejando el impacto positivo del avance de los títulos públicos, especialmente los Globales 2046, en un clima de negocios que permitió a los ADRs argentinos en Wall Street trepar hasta un 7,1%.

La evolución del Riesgo País en la última semana

En el transcurso de la última semana, el Riesgo País mostró una volatilidad moderada pero con una tendencia general de consolidación por encima de la barrera de los 500 puntos. Tras haber perforado los 500 puntos a finales de enero —alcanzando un piso cercano a las 474 unidades—, el indicador experimentó un rebote debido a factores externos, como el nerviosismo global vinculado a las empresas de tecnología e inteligencia artificial. Según datos de Rava Bursátil, el miércoles 4 de febrero el índice se ubicó en 502 puntos, mientras que el viernes 6 cerró en 512 puntos básicos.

El comportamiento del índice durante estos días estuvo fuertemente influenciado por el desempeño de los bonos en dólares. A mitad de la semana anterior, los activos locales sufrieron un revés externo que llevó al riesgo país a superar nuevamente los 500 puntos, en lo que algunos analistas denominaron un "martes rojo" para las acciones argentinas en Wall Street. No obstante, la caída de las cotizaciones paralelas del dólar y el incremento de las reservas del Banco Central, que superaron los 45.000 millones de dólares, sirvieron como soporte para limitar la presión alcista del indicador.

Comparativamente, la variación semanal arrojó un saldo de mayor estabilidad tras los picos de incertidumbre. Los ADRs y los bonos soberanos encadenaron este lunes su segunda rueda consecutiva en alza, lo que permitió una nueva baja del riesgo país, aunque todavía se mantuvo por encima de los 500 puntos básicos. Este escenario refleja un mercado que, si bien permanece atento a la evolución de la inflación y las reformas laborales, responde positivamente a la disciplina fiscal y la acumulación de divisas.

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País es un indicador financiero elaborado por el banco JP Morgan que mide el diferencial de tasa de interés que pagan los bonos de un país en relación con los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Se expresa en puntos básicos, donde 100 puntos equivalen a un 1% de tasa adicional sobre el rendimiento de los activos estadounidenses, considerados históricamente como "libres de riesgo". El cálculo proviene de un índice elaborado por J.P. Morgan, que compara el rendimiento de los bonos argentinos con los del Tesoro norteamericano.

Este índice, técnicamente conocido como EMBI (Emerging Markets Bond Index), funciona como un termómetro de la capacidad y voluntad de pago de una nación respecto a sus obligaciones de deuda externa. Un nivel elevado de Riesgo País implica que los inversores perciben una mayor probabilidad de incumplimiento (default), lo que encarece el costo de financiamiento tanto para el sector público como para las empresas privadas del país en los mercados internacionales.

Para que la economía argentina logre una mayor estabilidad, los especialistas coinciden en la importancia de reducir este indicador. Un riesgo país a la baja facilita el acceso al crédito y mejora las perspectivas de inversión productiva. Como referencia regional, países con economías estables suelen mantener niveles de entre 200 y 400 puntos, mientras que naciones con grado de inversión, como Uruguay o Perú, frecuentemente operan con indicadores inferiores a los 150 puntos básicos.