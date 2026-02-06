El Riesgo País de la Argentina cerró este viernes 6 de febrero de 2026 en 512 puntos básicos, lo que representó un descenso respecto a los 516 puntos registrados en la apertura y el cierre de la jornada previa. Este movimiento se dio en sintonía con un rebote en el precio de los bonos soberanos en dólares, que subieron un 0,4% en promedio, cortando una racha de caídas consecutivas que habían caracterizado la primera semana del mes. La dinámica del mercado local estuvo influenciada por la recuperación de los índices bursátiles en Nueva York, que permitieron un respiro a los activos emergentes tras la volatilidad reciente.

De acuerdo con los datos registrados por Rava Bursátil, el Riesgo País inició la sesión del 6 de febrero en 516,00 puntos. Durante la jornada, el indicador alcanzó un valor máximo de 520,00 puntos y un mínimo de 511,00 puntos, para finalmente estabilizarse en torno a los 512 unidades hacia el cierre del mercado. Esta cifra marca una descompresión de seis enteros frente al valor anterior, reflejando una leve mejora en la confianza de los inversores respecto a la capacidad de pago de los títulos públicos argentinos, los cuales operaron con signo positivo tanto en sus versiones de ley local (Bonares) como de ley extranjera (Globales).

La evolución del Riesgo País en la última semana

Durante la última semana, el índice medido por el JP Morgan experimentó una tendencia alcista que lo llevó a quebrar nuevamente la barrera de los 500 puntos. Según el historial de cotizaciones de Rava, el miércoles 28 de enero el indicador se ubicaba en 484 puntos, el nivel más bajo del período reciente. Sin embargo, a partir de allí comenzó una escalada influenciada por la aversión al riesgo global y la caída de las acciones tecnológicas en el exterior, lo que derivó en un incremento de 18 unidades (+3,72%) en el transcurso de los siete días previos al 4 de febrero.

El martes 3 de febrero fue una jornada crítica, denominada en los mercados como un "martes rojo", donde el Riesgo País saltó a los 503 puntos tras una caída generalizada de los activos argentinos en Wall Street. En ese contexto, los bonos en dólares llegaron a ceder un 0,6% promedio, mientras que el índice de JP Morgan tocaba máximos intradía de 506 enteros. Esta tendencia se profundizó el jueves 5 de febrero, cuando el indicador alcanzó los 516 puntos, acumulando siete sesiones consecutivas de pérdidas para el índice accionario S&P Merval.

Finalmente, el cierre de este viernes en 512 puntos marca un quiebre en la racha negativa de febrero. No obstante, la volatilidad persiste: el indicador ha mostrado una variación de -69 puntos (-12,08%) en lo que va del año 2026, partiendo de los 571 puntos registrados el 1 de enero. Esta recuperación parcial del cierre de semana se apoya en el rebote del Merval (1,5%) y la estabilización de los tipos de cambio financieros, factores que suavizaron la presión sobre la renta fija.

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País es un indicador financiero elaborado por el banco JP Morgan a través del índice EMBI+ (Emerging Markets Bond Index Plus). Su función principal es medir la diferencia (o "spread") de tasas de interés que pagan los bonos emitidos por países emergentes en comparación con los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, considerados los activos más seguros del mundo o "libres de riesgo".

El cálculo se expresa en puntos básicos, donde 100 puntos equivalen a un 1% de tasa de interés adicional. Como explica la bibliografía financiera y las fuentes de mercado: "Este indicador permite comparar la sobre-tasa que debe pagar cada uno de estos países respecto a los bonos del Tesoro EEUU" (Portfolio Personal Inversiones, Riesgo País: qué es y cómo se mide, 2025). Por ejemplo, si el bono estadounidense rinde un 4% y el argentino un 9%, el Riesgo País se situará en 500 puntos básicos.

Un nivel elevado de este índice conlleva consecuencias directas para la economía real, ya que aumenta el costo del financiamiento tanto para el sector público como para el privado. "Cuanto más alta sea la cifra que esté marcando el riesgo país, más elevada será la tasa de interés que los deudores deberán pagar por sus créditos en los mercados internacionales" (El Cronista, Qué es el riesgo país, 2025). Factores como el déficit fiscal, la estabilidad política y el crecimiento económico son determinantes en la percepción de riesgo que los inversores internacionales tienen sobre el país.