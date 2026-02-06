Los bonos y acciones argentinas en Wall Street muestran subas este viernes 6 de febrero, tras el anuncio de la firma del acuerdo comercial entre Argentina y los Estados Unidos.

Los ADRs que más suben son Supervielle (+5,5%), Edenor (+3,9%) y Banco Macro (+3,9). Por su parte, los bonos en dólares también suben liderados por AL29 (+1,2%), AL30 (+0,9%) y GD30 (+0,8%).

El riesgo país se sitúa en 520 puntos básicos, con un crecimiento de 4 puntos respecto a la jornada anterior.

En el Merval también predominan las subas, encabezadas por Aluar (+3,3%), Supervielle (3,3%) y Banco Macro (+3,1%).

Este jueves, el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Pablo Quirno, y el representante de Comercio de EE.UU., Jamieson Greer, firmaron el acuerdo Argentina y Estados Unidos sobre comercio e inversión recíprocos.

Acuerdo con EE.UU.: ¿Integración comercial o nuevo acto de sumisión?

Por un lado, Estados Unidos eliminará aranceles recíprocos sobre ciertos recursos naturales no disponibles domésticamente y sobre insumos no patentados para uso farmacéutico.

Por su parte, Argentina otorgará acceso preferencial al mercado estadounidense para exportaciones que incluyen productos farmacéuticos, químicos, maquinaria, bienes de tecnología de la información, dispositivos médicos, vehículos y diversos productos agropecuarios.

Revisión de inflación

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado por el Banco Central mostró un incremento en las expectativas de inflación. En enero, los analistas consultados proyectan 2,4% mensual, lo que representa 0,3 puntos porcentuales con respecto a la estimación anterior.

Desde Max Capital señalan que "desde una perspectiva más amplia, esto no debería tener un impacto directo sobre la dinámica inflacionaria y solo afectaría la forma en que los shocks se reflejan en el índice".

Si bien las proyecciones aumentaron levemente respecto del relevamiento previo, siguen apuntando a un sendero de desinflación gradual, con una inflación esperada de 2,1% m/m en febrero, 2,2% m/m en marzo, 1,9% m/m en abril y 1,7% m/m en mayo”, afirmaron desde la consultora.

