El dólar blue hoy, viernes 6 de febrero de 2026, cerró de la siguiente manera para esta jornada cambiaria.

A cuánto cotiza el dólar Blue hoy, viernes 6 de febrero

El dólar blue o paralelo cerró a un valor en el mercado de $1.415 para la compra y $1.435,00 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar Oficial, hoy viernes 6 de febrero

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este viernes 6 de febrero cerró $1.400,00 para la compra y $1.450,00 para la venta.

Causa YPF: Argentina presentó una declaración jurada sobre el oro del BCRA en la corte de Estados Unidos

A cuánto cotiza el dólar MEP

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cerró $1.450,50 para la compra y $1.459,90 para la venta.

A cuánto cerró el dólar blue hoy, viernes 6 de febrero

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación

El dólar contado con liquidación (CCL) cerró en las pizarras a $1.492 para la compra y $1.492,90 para la venta.

Frenar el nuevo IPC le permitirá al Gobierno recortar $5 billones en gasto público

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera en $1.497,60 para la compra y $1.497,70 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, jueves 5 de febrero a $1.885 como referencia de dólar tarjeta/turista.

Paritarias en desinflación: por qué el salario real todavía no se siente en el bolsillo

Riesgo País

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra las del resto de los países, se ubicó en los 513 puntos básicos, este viernes 6 de febrero.