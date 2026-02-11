El dólar oficial encadena su quinta baja consecutiva este miércoles 11 de febrero y se acerca a los $1.400, en un escenario de mayor oferta de divisas, apreciación regional y renovado apetito por instrumentos en pesos. Analistas advierten que la calma podría extenderse hasta mitad de año, aunque alertan sobre el riesgo de atraso cambiario.

En la rueda de hoy, el dólar mayorista retrocede $4 hasta los $1.402 y amplía la distancia con el techo de la banda cambiaria ($1.581,83) al 12,8%, el nivel más alto desde agosto. En el Banco Nación, el minorista se mantiene en $1.420, por debajo del blue ($1.430). En la plaza financiera, el MEP cae a $1.429,82 y el CCL a $1.473,23, con una brecha entre ambos superior al 2%.

Sergio Chouza: “La economía argentina, en sus episodios históricos, demostró que funciona mal con un tipo de cambio barato”

Para Ayelén Romero, analista de mercados de Rava Bursátil, el dólar dejó de ser el eje excluyente del mercado. “Dentro del mercado de capitales, el dólar parece haber pasado a un segundo plano. Hoy el foco de los inversores está puesto en la evolución de las tasas de interés y en el rendimiento de la renta variable, bajo la expectativa de que el tipo de cambio continúe con esta dinámica bajista en el corto plazo”, explicó.

Romero atribuye la baja a un “combo” de factores: intervenciones del Banco Central, mejora en algunos indicadores económicos y búsqueda de rendimientos atractivos en moneda local. “Este combo permitió que el tipo de cambio retroceda sin concentrar toda la atención del mercado”, señaló.

En paralelo, destacó que el frente externo también juega a favor, al menos transitoriamente: “La mirada del exterior para la Argentina con todos los cambios económicos realizados estaría aportando cierta tranquilidad cambiaria”.

No obstante, advirtió que el mercado monitorea señales finas dentro de los dólares financieros:“Si bien la dinámica general es descendente, la brecha entre el dólar MEP y el CCL se mantiene por encima del 2%. Los inversores siguen de cerca esa diferencia en busca de mayor alineamiento”.

Más dólares en la economía y compras del BCRA

Desde la óptica macro, el Lic Gastón Lentini interpreta la estabilidad como resultado de un proceso más estructural. “La calma que vemos en el tipo de cambio es consecuencia de dos años de trabajo. Este gobierno buscó por todas las alternativas no emitir pesos y que la economía tenga más dólares”, afirmó.

El Banco Central compró US$ 176 millones, el mayor volumen en lo que va de febrero

Según el analista, el ingreso de divisas proviene de múltiples fuentes: exportaciones crecientes de petróleo y gas, buena cosecha de diciembre, emisiones de deuda provinciales, nuevas obligaciones negociables y el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). “Van apareciendo los USD tan ansiados. Pragmáticamente el equipo económico cambió su política y está comprando billetes a diario, que es lo que le pedía el mercado, también inyectando pesos para ello”, sostuvo.

Para Lentini, el nivel actual podría comenzar a consolidarse como piso técnico:“Asumo que esta zona ya debería ir transformándose en un piso porque el riesgo está en que, de seguir bajando, quedemos más caros para el resto del mundo”.

¿Riesgo de atraso cambiario o carry trade?

El debate de fondo vuelve a ser el clásico dilema argentino: dólar calmo versus competitividad.

Lentini advierte que un tipo de cambio demasiado bajo podría desalentar la liquidación de exportaciones:“Si los exportadores creen que el tipo de cambio está muy abajo podrían volver a especular con liquidar o no sus productos, como pasó tantas veces”.

A corto plazo, sin embargo, proyecta estabilidad “Considero que la calma debería mantenerse hasta mitad de año al menos, porque falta que llegue la cosecha gruesa”.

En ese contexto, reaparece la tentación del carry trade —posicionarse en pesos aprovechando tasas reales positivas—. Pero el analista llama a la prudencia “Si bien aparecerán los que recomienden la estrategia conocida como carry trade, prefiero ser más prudente con nuestros clientes, salvo que tengan en claro los riesgos”.

Para perfiles conservadores, sugiere alternativas de cobertura: “Sugerimos analizar posicionarse en activos que ajusten por CER o también en CEDEARS de empresas como Visa o Microsoft, que han tenido una baja en enero que las vuelve apetecibles para pasar el año”.

Un dólar planchado y un mercado mirando otra cosa

Con el mayorista en torno a los $1.400, la brecha cambiaria contenida y el Banco Central comprando reservas, el mercado parece haber desplazado su atención hacia las tasas, la renta variable y la dinámica inflacionaria.

La pregunta ahora no es solo cuánto puede bajar el dólar, sino si este nivel es sostenible sin generar atraso cambiario. Por el momento, la oferta de divisas se impone sobre la demanda y consolida un escenario de calma que, según los analistas, podría extenderse hasta la llegada plena de la cosecha gruesa.

El dólar, por ahora, dejó de ser la urgencia diaria. La discusión pasa por si esta "pax cambiaria" es transitoria o el preludio de una nueva fase de estabilización.

lr