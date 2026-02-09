El Banco Central compró US$ 176 millones, el mayor volumen en lo que va de febrero

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) continúa con su ritmo de compras en el mercado cambiario. En esta oportunidad la autoridad monetaria compró US$ 176 millones, con el objetivo de acrecentar sus reservas internacionales. Las reservas internacionales brutas crecieron y llegaron a los US$ 45.323 millones, con un incremento US$ 383 millones respecto a la última jornada.

La autoridad monetaria efectuó compras de reservas en las últimas 25 ruedas, totalizando US$ 1.650 millones desde que comenzó el año. En febrero acumula compras por US$ 493 millones.

Martín Sarano, economista de la Fundación Internacional Bases, celebró la política de acumulación de reservas llevada adelante por el Gobierno: "El BCRA viene poniendo en hechos su promesa de acumular reservas. En lo que va del año acumula compras a razón de 60 millones por dia. Esto en un contexto en el que el dólar no ha tenido sobresaltos".

"Cuando Bausili anunció este plan, en combinación con el nuevo mecanismo de actualización de bandas, el supuesto de base era que el dólar se iba a disparar, pero vemos todo lo contrario. Incluso podríamos argumentar que de no estar comprando el BCRA, el dólar podría estar perforando los $1.400 por dólar, creando otro tipo de inconvenientes para la economía", argumentó.

A pesar de coincidir con la implementación de esta política, el economista alertó acerca de los riesgos inflacionarios: "Desde el lado monetario, queda por ver como cierra enero en términos de inflación. La compra de reservas se hace contra emisión monetaria, por lo que hay que monitorear esa variable con mucha atención y es eso, probablemente, lo que le genera dudas al equipo de Bausili respecto de pisar el acelerador aún más con la compra de reservas".

Nuevo esquema de bandas cambiarias y compra de reservas

A partir de este año, las bandas cambiarias se ajustan conforme al dato de inflación más reciente reportado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). En este contexto, el Banco Central implementó un mecanismo de adquisición de divisas para fortalecer sus reservas en moneda extranjera.

Según proyecciones oficiales, las compras de divisas por parte del BCRA podrían ubicarse entre US$ 10.000 millones y US$ 17.000 millones a lo largo de 2026, en función del nivel de remonetización que experimente la economía.

Un punto importante a tener en cuenta es que el BCRA también mantiene bajo observación el volumen de dólares adquiridos en el mercado. Las compras diarias no deben superar el 5% del monto total operado en el mercado cambiario, con la finalidad de evitar alteraciones en la dinámica habitual.

La inflación en CABA fue del 3,1% en enero

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires mostró una nueva aceleración en el arranque del 2026. El Índice de Precios al Consumidor porteño (IPCBA) registró un avance mensual del 3,1% en enero, mientras que la variación interanual se ubicó en 31,7%, de acuerdo con el informe difundido este lunes 9 de febrero por el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El dato marca un repunte respecto del 2,7% registrado en diciembre y refleja, principalmente, el impacto de los servicios y los precios estacionales, en un contexto de recomposición de precios relativos y ajustes sectoriales.

