Plazo fijo: cuánto gano si invierto $1.000.000 a 30 días tras el cambio de tasas

Los depósitos a plazo fijo se mantienen en la consideración de los pequeños ahorristas al momento de elegir un mecanismo de cobertura para hacerle frente a la inflación, que en los últimos meses se mantuvo cercana al 3%.

Con el dólar "planchado", en qué conviene invertir en 2026

Actualmente, estos depósitos se ofrecen con tasas que varían según la entidad bancaria que se elije a la hora de constituirlos, por lo que elegir una institución resulta crucial, ya que las variaciones en las tasas pueden generar diferencias importantes en los rendimientos obtenidos.

Plazo fijo en febrero 2026: cuánto se puede ganar con una inversión de $1.000.000 a 30 días

A la hora de hacer un plazo fijo, es importante saber que el rendimiento del mismo varía en función del tiempo elegido para constituirlo (30, 60 o 90 días). Además, otro punto importante a tener en cuenta es que en general, las tasas de interés (TNA y TEA) son superiores cuando la operación se efectúa mediante el home banking o app de la entidad, que cuando se hace de forma presencial en una sucursal.

A continuación, se detalla la ganancia estimada al invertir $1.000.000 en el periodo de tiempo más común, considerando las tasas del Banco Nación de febrero de 2026:

Con el plazo mínimo de un mes, la Tasa Nominal Anual (TNA) en este banco es del 25% para la modalidad electrónica y del 20,50% para la sucursal.

Canal Electrónico: Para quien suscribe un Plazo fijo de 1 millón de pesos en el Banco Nación mediante el home banking obtiene transcurrido los 30 días intereses por $20.547,95​; lo que sumado al capital inicial se convierte en $1.020.547,95. Así, la Tasa Efectiva Anual (TEA) llega al 28,08%, mientras que la Tasa Efectiva Mensual (TEM) es del 2,05%.

Sucursal: En el caso de quien efectúe el plazo fijo de forma presencial, obtiene transcurrido los 30 días intereses por $16.849,32​​; lo que sumado al capital inicial se convierte en $1.016.849,32. La TEA es del 22,54% y la TEM es del 1,68%.

Cuanto pagan los 10 principales bancos por un depósito a plazo fijo

El Banco Central de la República Argentina (BCRA), publica a diario los rendimientos que ofrecen los bancos públicos y privados para que los ahorristas puedan ver de manera rápida y sencilla donde les conviene colocar sus ahorros. Esta lista se aplica a los depósitos a 30 días.

- Banco Macro: 27% TNA

- Banco Comafi: 26% TNA

- Banco Provincia: 25% TNA

- Banco Nación: 25% TNA

- Banco Credicoop: 25% TNA

- Banco ICBC: 23,5% TNA

- BBVA: 23% TNA

- Banco Santander: 23% TNA

- Banco Galicia: 23% TNA

- Banco Ciudad: 23% TNA

En el Informe Monetario Mensual correspondiente al mes de enero que elabora el BCRA, la autoridad monetaria aseguró que los depósitos a plazo fijo se expandieron a una tasa promedio mensual de 4,6% a precios constantes.

La entidad que conduce Santiago Bausili informó que el crecimiento fue impulsado por las Prestadoras de Servicios Financieros, que a fin de diciembre registraron un marcado aumento de sus tenencias, lo que dejó un efecto arrastre positivo para el mes bajo análisis.

Sobre esta dinámica incidió el reacomodamiento de cartera de los Fondos Comunes de Inversión de Money Market (FCI MM) a favor de este tipo de colocaciones, en un contexto en que la Comisión Nacional de Valores (CNV) dispuso un aumento del límite de inversión individual en depósitos a plazo fijo en sus dos modalidades: tradicionales y precancelables.

Como contracara, el BCRA explicó que las colocaciones remuneradas a la vista, cuyos principales tenedores son los FCI MM, registraron una importante disminución promedio mensual en el primer mes del año (19,2% en términos reales). Si se considera la variación de los saldos a fin de mes, la caída resulta significativamente menor (4,8%).

Esta evolución se dio en un contexto en el cual las tasas de interés del mercado monetario exhibieron hasta mediados de enero cierta volatilidad, mientras que en la última mitad del mes presentaron un descenso y la diferencia de tasas de interés entre las colocaciones a plazo y a la vista remunerada se mantuvo en alrededor de 15p.p.

Qué es un plazo fijo

Un plazo fijo es una opción para invertir en bancos o entidades financieras en donde el usuario deposita el dinero que desea por un período determinado a una tasa de interés fija. Durante este tiempo, conocido como el “plazo”, el dinero no puede ser retirado sin incurrir en penalizaciones. Al final de este tiempo, el inversor recibe el monto original más los intereses generados.

La Tasa Nominal Anual (TNA), por su parte, es un valor de referencia que se utiliza para las operaciones financieras. Indica el porcentaje de interés que se cobrará o pagará por un producto, en un plazo de un año sin períodos de capitalización intermedio.

Cómo invertir en un plazo fijo a 30, 60 o 90 días

Primero, se debe ingresar a la cuenta de home banking del banco o entidad financiera. Si no se cuenta con una, se debe abrir con la documentación necesaria.

El paso siguiente es ir a la sección Inversiones.

Una vez ahí, se debe dirigir al apartado Plazo Fijo y darle click.

Ahí se selecciona el monto de dinero que se quiere invertir y el tiempo, por ejemplo: $1.000.000 a 30, 60 o 90 días.

Una vez elegido el monto de dinero y tiempo, se debe confirmar la operación y ya estará realizado el plazo fijo.

Cuando termine este período de tiempo, el banco o entidad financiera debe pagarle el dinero invertido junto con la tasa de interés (TNA) de diferencia.

FN