En la segunda semana de febrero, los plazos fijos en pesos continúan siendo una opción de ahorro relevante para aquellos que buscan un rendimiento seguro y predecible. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) publica diariamente las tasas que las entidades financieras informan por plazos fijos online a 30 días, lo que permite a los ahorristas comparar rendimientos antes de invertir. Según el último comparador oficial disponible al 9 de febrero de 2026, estos son los rendimientos que ofrecen los principales bancos por plazos fijos constituidos vía canales digitales.

Plazos fijos: qué tasas de interés pagan los bancos hoy

Tasas Nominales Anuales (TNA) estimadas para plazos fijos online a 30 días según el comparador del BCRA al 9 de febrero de 2026.

- Banco de la Nación Argentina: 26 %

- Banco Santander Argentina: 23 %

- Banco de Galicia y Buenos Aires: 23 %

- Banco de la Provincia de Buenos Aires: 25 %

- Banco BBVA Argentina: 23 %

- Banco Macro: 27 %

- Banco GGAL SA: sin dato informado

- Banco Credicoop Cooperativo Limitado: 25 %

- Banco ICBC (Industrial and Commercial Bank of China): 23,5 %

- Banco de la Ciudad de Buenos Aires: 23 %

Estas tasas reflejan las condiciones informadas por los bancos al BCRA para plazos fijos constituidos a través de canales digitales, tanto para clientes como en muchos casos para no clientes.

Además de estas entidades de mayor volumen de depósitos, también existen otros bancos que ofrecen tasas superiores por plazos fijos online, llegando a superar el promedio del mercado y ofreciendo alternativas para quienes buscan mayores rendimientos.

Consejos para crear un plazo fijo

Guardar dinero en el hogar no genera ningún rédito. El plazo fijo ofrece un rendimiento conocido desde el inicio, es una herramienta simple y segura que permite que los ahorros generen intereses en el corto plazo. Compará tasas entre bancos. Las diferencias entre entidades pueden ser significativas, por lo que comparar opciones antes de invertir es fundamental para maximizar el rendimiento. Evaluá distintos plazos. Aunque en esta nota se detallan las tasas a 30 días, plazos más largos (60, 90 o más días) suelen ofrecer rendimientos superiores y pueden adaptarse mejor a tus objetivos de ahorro. Revisá promociones y condiciones especiales. Algunas entidades ofrecen mayores tasas para nuevos clientes o depósitos realizados por canales digitales, lo que puede aumentar la rentabilidad final de la inversión. Por lo general, a mayor monto depositado, mayor es la tasa que el banco está dispuesto a pagar. El monto mínimo para un plazo fijo suele ser de $1000.

Plazos fijos arriba del 30%: El Tesoro y la falta de pesos empujan las tasas al alza

6. Las operaciones de plazo fijo pueden hacerse en pesos o en dólares, y la tasa de uno y otro son diferentes.

7. Es recomendable invertir en un plazo fijo cuando se está seguro de que no se necesitará el dinero depositado durante un determinado tiempo, debido a que el mismo quedará inmovilizado sin poder ser retirado hasta su vencimiento.

8. Los plazos fijos en pesos son son compensables; esto incrementa su seguridad ya que permite evitar el traslado del dinero de una entidad a otra. Al presentar un plazo fijo compensable en otra entidad, las opciones a las que se pueden acceder son: depositarlo en otra cuenta o constituir un nuevo plazo fijo.

9. Antes de constituir un plazo fijo, chequear la tasa de interés en distintas entidades para optar por la mejor oferta de tasas de interés.

10. No son compensables aquellos plazos fijos que poseen una modalidad específica (ej. precancelables, ajustables con cláusula CER, UVas, etc.) ni los que se hayan realizado electrónicamente (por cajero, Home Banking, teléfono, etc.), ya que es necesario poseer el documento físico para presentarlo en otra entidad.

