Ahorrar en pesos no va más: “Ya el plazo fijo no debería ser una alternativa de inversión”

El economista, Leonardo Sancho, habló con Canal E y analizó que en un contexto de inflación persistente y rendimientos bancarios limitados, las inversiones en pesos vuelven a estar en el centro del debate económico.

Leonardo Sancho analizó el rendimiento del plazo fijo tradicional frente a la inflación. “Tenemos la cultura argentina del plazo fijo y lo que la gente tiene que entender o tenemos que educar en inversiones es que el plazo fijo no le gana a la inflación, o sea, o generalmente nunca le ha ganado”, afirmó.

El nulo rendimiento del plazo fijo contra la inflación

Asimismo, detalló las tasas actuales del sistema financiero: “Hoy el plazo fijo está rindiendo dependiendo del banco, pero el Banco Galicia un 2% mensual, el Banco Río 1.9%, y la inflación, según el ministro de Economía, va a rondar en 2.4, 2.5”. En ese marco, concluyó: “Ya el plazo fijo no debería ser una alternativa de inversión, propiamente dicha”.

Frente a este escenario, Sancho señaló que existen opciones más eficientes dentro del mercado de capitales. “Tenemos que buscar en el mercado de capitales cómo competirle”, sostuvo, y destacó especialmente a las letras del Tesoro.

“Hoy la letra, la letra del Tesoro es una línea alternativa para aquellos inversores que son conservadores, porque tiene una tasa que ronda más o menos el 2.8%”, explicó, remarcando que ese rendimiento permite ubicarse por encima de la inflación esperada.

Las ventajas de las letras del Tesoro

Además, el entrevistado subrayó una ventaja clave frente al plazo fijo: “En el plazo fijo tenés que estar 30 días esperando que te devuelvan el capital más los intereses, y vos en la LECAP tenés una liquidez inmediata”.

A su vez, explicó por qué este rendimiento resulta atractivo: “Cuando la inflación va a ser del 2,4%, ya nos posiciona en una tasa positiva”. Y agregó: “No perdemos poder adquisitivo de compra si hacemos un plazo fijo que estamos por debajo de la inflación”.