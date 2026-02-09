El Tesoro llamó a una nueva licitación de deuda buscando renovar $9,6 billones

La Secretaría de Finanzas que orbita dentro de la cartera del Ministerio de Economía, abrió la segunda semana de febrero con un nuevo llamado a licitación de deuda local, que se licitará este miércoles 11 de febrero

Este lunes 9, el organismo nacional a cargo de Alejandro Lew, dio a conocer las condiciones para este compromiso en el que el Tesoro Nacional enfrentará vencimientos por $9,6 billones.

“El Tesoro cuenta con $4,3 billones en la cuenta del BCRA, por lo que es probable que busque sostener un rollover elevado, convalidando tasas altas para preservar la estabilidad en el tipo de cambio”, destacaron desde Cohen Aliados Financieros.

Ignacio Morales, de Wise Capital, recordó que en la pasada licitación “se logró un rollover del 124%, pero con tasas de interés que llegaron hasta aproximadamente 40%”, por otro lado, destacó que “para este mes se espera una estrategia de diversificación de instrumentos para maximizar la participación del mercado sin pagar en exceso por duration u opcionalidad de los títulos ofrecidos”.

Nueva licitación: los instrumentos a licitar en pesos y dólares

-Letra del tesoro nacional capitalizable en pesos con vencimiento 17 de abril de 2026 (S17A6 - reapertura)

-Letra del tesoro nacional capitalizable en pesos con vencimiento 31 de julio de 2026 (S31L6 - reapertura)

-Letra del tesoro nacional capitalizable en pesos con vencimiento 30 de noviembre de 2026 (S30N6 - reapertura)

-Bono del tesoro nacional capitalizable en pesos con vencimiento 15 de enero de 2027 (T15E7 - reapertura); forma parte del programa de licitaciones de letras a tasa fija con frecuencia quincena

-Letra del tesoro nacional en pesos a tasa TAMAR con vencimiento 31 de agosto de 2026 (M31G6 - reapertura)

-Bono del tesoro nacional en pesos a tasa TAMAR con vencimiento 26 de febrero de 2027 (nuevo)

-Bono del tesoro nacional en pesos cero cupón con ajuste por CER vencimiento 30 de junio de 2026 (TZX26 - reapertura)

-Bono del tesoro nacional en pesos cero cupón con ajuste por CER vencimiento 15 de diciembre de 2026 (TZXD6 - reapertura)

-Bono del tesoro nacional en pesos cero cupón con ajuste por CER vencimiento 30 de junio 2027 (TZX27 - reapertura)

-Bono del tesoro nacional en pesos cero cupón con ajuste por CER vencimiento 30 de junio 2028 (TZX28 - reapertura)

-Letra del tesoro nacional vinculada al dólar estadounidense cero cupón con vencimiento 30 de abril de 2026 (D30A6 - reapertura)

Resultados de la última licitación

La consultora Labour, Capital & Growth (LCG) realizó un análisis con respecto a la última licitación que tuvo fecha en los últimos días de enero: “rollover alto, pero a plazos cortos y tasas con premio”.

En el relevamiento que realizaron detectaron que el mercado se mostró “renuente a alargar duration”, destacando que cerca del 50% de la demanda se concentró en la letra más corta del menú ofrecido, la cual tenía un vencimiento de 45 días.

Por otro lado, las tasas convalidadas superaron las del secundario pasando del 2,77% TEM a 2,99% TEM, “reflejando una prima por liquidez, mientras que la curva continúa invertida”, destacaron desde LCG.

Licitación de deuda en pesos: el Tesoro busca cubrir vencimientos por $9,4 billones

El resultado final para el Tesoro fue un rollover del 124%, reflejando una absorción neta de pesos. De esta manera, “la liquidez del sistema seguirá ajustada, en momentos en que la demanda de dinero empezará a moderarse. La contracara serán tasas con mayor dificultad para seguir bajando”, mencionaron desde la consultora.

Desde la consultora GMA señalaron que para el frente monetario, "la licitación de enero funcionó como un mecanismo de absorción, retirando del mercado alrededor de $2 billones y endureciendo levemente las condiciones de liquidez. Esta operación resulta consistente en un contexto donde la caución se ubicaba en torno al 20% anual y el dólar encadenaba varios días de subas moderadas, lo que elevó el costo de quedarse en pesos".

La licitación mostró un uso activo de la deuda como herramienta de absorción de pesos, en un esquema donde el Tesoro comienza a jugar un rol más relevante en la calibración de la liquidez. "Parte de los pesos generados por las compras de divisas del BCRA encuentran salida vía colocaciones, mientras el mercado mantiene una preferencia marcada por instrumentos en pesos, respaldada por la expectativa de que la inflación converja hacia la zona del 2% mensual en los próximos meses", informó la consultora.

