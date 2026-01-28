Licitación de deuda en pesos: el Tesoro busca cubrir vencimientos por $9,4 billones

La Secretaría de Finanzas realizará este miércoles 28 de enero una nueva licitación de deuda en pesos, correspondiente al segundo llamado del calendario oficial, con vencimientos a afrontar por $9,4 billones. Según informó el Ministerio de Economía, la operación incluirá un amplio menú de instrumentos a tasa fija, variable, ajustados por CER y vinculados al dólar, y será clave para definir el nivel de rollover, las tasas convalidadas y la demanda de activos en el mercado local.

En esta instancia, el Tesoro enfrenta compromisos por $7,0 billones en Lecap (T30E6) y $2,4 billones en instrumentos dollar-linked (D30E6), un volumen que le otorga un rol central dentro de la estrategia de financiamiento en moneda local.

El Gobierno logró renovar cerca del 60% del vencimiento de una letra atada al dólar

Cabe recordar que, una semana atrás, el Gobierno abrió una ventana de licitación por fuera del calendario oficial para intentar renovar el D30E6. En esa oportunidad, el rollover alcanzó el 56,5% de los vencimientos, distribuidos entre el D27F6, D30A6 y TZV26, con un marcado predominio del primero, que concentró el 91,9% de lo adjudicado, postergando la mayor parte de los pagos hacia febrero de 2026.

Para afrontar los vencimientos actuales, el Tesoro ofrecerá instrumentos a tasa fija con vencimientos en marzo, julio y noviembre de 2026 y enero de 2027, junto con títulos ajustados por CER que vencen en julio y noviembre de 2026, junio de 2027 y junio de 2028.

La propuesta se completa con opciones a tasa variable y dollar linked, conformando un menú diversificado orientado a captar distintos perfiles de inversores en un contexto de elevada carga de vencimientos.

Un menú amplio para asegurar el rollover

La atención del mercado estará puesta no solo en el nivel de rollover que logre el Tesoro, sino también en las tasas convalidadas y en qué tipo de activos resulten más demandados y en qué tramo, en un escenario donde la demanda de pesos comenzará a ceder de forma estacional.

- LECAP S16M6 – Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 16 de marzo de 2026 (nueva).

- LECAP S31L6 – Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 31 de julio de 2026 (nueva).

- LECAP S30N6 – Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 30 de noviembre de 2026 (reapertura).

- BONCAP T15E7 – Bono del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 15 de enero de 2027 (reapertura).

- Letra TAMAR M31G6 – Letra del Tesoro Nacional en pesos a tasa TAMAR con vencimiento el 31 de agosto de 2026 (reapertura).

Refinanciamiento de deuda: el Gobierno busca postergar vencimientos del Tesoro

- LECER X31L6 – Letra del Tesoro Nacional en pesos ajustada por CER a descuento con vencimiento el 31 de julio de 2026 (nueva).

- LECER X30N6 – Letra del Tesoro Nacional en pesos ajustada por CER a descuento con vencimiento el 30 de noviembre de 2026 (reapertura).

- BONCER TZX27 – Bono del Tesoro Nacional en pesos cero cupón ajustado por CER con vencimiento el 30 de junio de 2027 (reapertura).

- BONCER TZX28 – Bono del Tesoro Nacional en pesos cero cupón ajustado por CER con vencimiento el 30 de junio de 2028 (reapertura).

- LELINK D30A6 – Letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar estadounidense, cero cupón, con vencimiento el 30 de abril de 2026 (reapertura).

Condiciones, tramos y detalles operativos de la licitación

La licitación se realizará mediante indicación de precio, sin precios mínimos ni máximos, salvo en las nuevas LECAP, donde se deberá indicar la tasa efectiva mensual. Habrá dos tramos, uno no competitivo y otro competitivo, con requisitos diferenciados según el tipo de inversor y los montos ofertados.

El Tesoro logró renovar casi el 100% de los vencimientos y convalidó tasas de hasta 49% anual

El tramo no competitivo estará destinado a personas físicas o jurídicas no especializadas, con un tope de VNO $50 millones en instrumentos en pesos y USD 50.000 en el caso del dólar linked, mientras que el tramo competitivo no tendrá límite máximo y exigirá montos mínimos más elevados.

La recepción de ofertas comenzará a las 10:00 y finalizará a las 15:00 del miércoles 28 de enero, mientras que la liquidación de las ofertas adjudicadas se efectuará el viernes 30 de enero, conforme al cronograma oficial.

Con este segundo llamado del calendario oficial, el Tesoro pone a prueba su estrategia de financiamiento en pesos, en una licitación que será clave para medir el apetito del mercado, validar tasas y definir el éxito del rollover frente a uno de los mayores volúmenes de vencimientos del mes.

