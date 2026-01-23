El Gobierno logró renovar cerca del 60% del vencimiento de una letra atada al dólar

El Gobierno logró un rollover cercano al 60% en la primera renovación de deuda fuera del calendario oficial de este 2026. En total, adjudicó u$s2.456 millones sobre ofertas recibidas por u$s3.046 millones, lo que implica una tasa de refinanciamiento del 56,50% de los vencimientos, según informó la Secretaría de Finanzas.

Desde la secretaría que gravita dentro de la órbita del Ministerio de Economía, y esta a cargo de Alejandro Lew, informaron que en la licitación realizada este jueves 22 de enero se recibieron un total de 170 ofertas.

Con esto, el Gobierno consiguió estirar hasta febrero, abril y junio los vencimientos que tenía pautados para fines de enero de la LELINK D30E6. De estos bonos en pesos atados al tipo de cambio — dólar oficial —, más del 40% que no se logró renovar, se pagarían el 30 de este mes.

Según se detalló desde el Ministerio de Economía, “siguiendo con lo realizado en la licitación del 7 de enero, el objetivo de esta nueva licitación es continuar brindando herramientas para facilitar el roll over de los instrumentos de cobertura Dólar Liniked minimizando los desarbitrajes del fixing del TC A3500”.

Desde la consultora financiera Cohen destacaron como dato importante que “de lo adjudicado, el 91,9% fue para la D27F6, de vencimiento en febrero”, resaltando que el mayor peso de esta renovación, se postergó para el próximo mes.

Resultado global de la licitación e Instrumentos emitidos

En un comunicado oficial emitido por el organismo estatal se detalló los valores nominales ofertados y adjudicados de las LELINK D27F6, D30A6 y del BONO DÓLAR LINKED TZV26, como así también el valor nominal original rescatado de la LELINK D30E6:

- Ofertas recibidas: u$s3.046 millones

- Monto adjudicado: u$s2.456 millones

- Rollover: 56,50%

- Cantidad de ofertas: 170

En cuanto a los instrumentos, aquí va el listado de los emitidos:

- LELINK D30E6 con vencimiento el 30 de enero de 2026: u$s2.456 millones fueron rescatados.

- Letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar estadounidense cero cupón con vencimiento 27 de febrero de 2026 (D27F6 - reapertura): u$s2.266 millones adjudicados.

- Letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar estadounidense cero cupón con vencimiento 30 de abril de 2026 (D30A6 - reapertura): u$s179 millones adjudicados.

- Bono del Tesoro Nacional vinculado al dólar estadounidense cero cupón con vencimiento 30 de junio de 2026 (TZV26 - reapertura): u$s22 millones adjudicados.

