El Banco Central compró US$ 42 millones en medio de un dato inflacionario adverso

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) continúa con su ritmo de compras en el mercado cambiario. En esta oportunidad la autoridad monetaria compró US$ 42 millones, con el objetivo de acrecentar sus reservas internacionales. Las reservas internacionales brutas bajaron y llegaron a los US$ 45.232 millones, con un caída US$ 91 millones respecto a la última jornada.

La inflación de enero habría sido más baja con la fórmula que no aplicó el INDEC

La autoridad monetaria efectuó compras de reservas en las últimas 26 ruedas, totalizando US$ 1.692 millones desde que comenzó el año. En febrero acumula compras por US$ 535 millones. Según el economista Federico Machado, las Reservas Netas se sitúan al día de la fecha en -US$ 593 millones.

A través de un de un posteo en la red social X del economista, Gabriel Caamaño, defendió la estrategia de compra de divisas como parte del proceso de estabilización. “Hay algunos sorprendidos porque acumular reservas apuntala la demanda de pesos”, planteó Camaño, y agregó que esa reacción responde a quienes “creían que no había que acumular porque eso implicaba necesariamente depreciar el FX”, algo que —según señaló— “pasó finalmente sin acumular”.

En ese sentido, el economista sostuvo que haber aceptado ese escenario permitió aprovechar la dinámica para fortalecer las reservas. “Gracias a Dios aceptamos eso y aprovechamos”, afirmó en su publicación.

Camaño remarcó además que la acumulación de reservas y el ancla fiscal funcionan como señales complementarias de consistencia macroeconómica en economías emergentes. “Ahora hay que seguir así: acumulación de reservas y ancla fiscal son dos anclas o señales de consistencia complementarias en emergentes que atraviesan procesos de estabilización”, explicó.

Si bien advirtió que estas herramientas no alcanzan por sí solas para resolver todos los desequilibrios, destacó su rol como soporte del programa económico. “No te resuelven todo, pero te dan un soporte más firme”, señaló, y añadió que el escenario mejoraría si el país logra volver a los mercados internacionales de crédito. “Si recuperamos acceso al mercado de deuda internacional para no seguir recurriendo al BCRA, sería el combo redondo”, escribió.

Por último, el economista alertó sobre los riesgos del contexto externo. “Se viene un año potencialmente movido en lo externo con Brasil, USA y hasta Medio Oriente”, advirtió, y sumó como factor de incertidumbre la definición de la cosecha gruesa: “Falta que se termine de resolver la suerte de la cosecha gruesa”. “Ojalá todo acompañe”, concluyó.

Nuevo esquema de bandas cambiarias y compra de reservas

A partir de este año, las bandas cambiarias se ajustan conforme al dato de inflación más reciente reportado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). En este contexto, el Banco Central implementó un mecanismo de adquisición de divisas para fortalecer sus reservas en moneda extranjera.

Según proyecciones oficiales, las compras de divisas por parte del BCRA podrían ubicarse entre US$ 10.000 millones y US$ 17.000 millones a lo largo de 2026, en función del nivel de remonetización que experimente la economía.

Un punto importante a tener en cuenta es que el BCRA también mantiene bajo observación el volumen de dólares adquiridos en el mercado. Las compras diarias no deben superar el 5% del monto total operado en el mercado cambiario, con la finalidad de evitar alteraciones en la dinámica habitual.

La inflación de enero llegó a 2,9% y acumula 8 meses de aceleración

La inflación de enero se ubicó en 2,9% mensual, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). La variación interanual es del 32,4% en el total nacional. El dato se publicó en medio de los cuestionamientos tras la salida de Marco Lavagna del organismo estadístico y la decisión de postergar la nueva fórmula, que significaba la actualización de la canasta de consumos prevista para este mes, dándole mayor peso a los servicios por sobre los bienes.

Con este dato, se demora la desaceleración de la inflación en tanto los precios acumulan un periodo de 8 meses en alza, además de marcar el tercer quinto consecutivo por encima del 2%. El dato de enero se posicionó por encima de la mayoría de estimaciones privadas.

FN